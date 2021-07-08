Avrupa Komisyonun'dan BMW ve Volkswagen'e 'emisyon azaltımında rekabetin önünü tıkamak' gerekçesiyle 875 milyon Euro ceza

Avrupa Komisyonu, Alman otomobil üreticileri BMW ve Volkswagen'e yeni dizel otomobillerden kaynaklanan emisyonun azaltılması alanında rekabetin önünü tıkadıkları ve AB antitröst kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle BMW ve Volkswagen'e toplamda 875 milyon Euro ceza verdi.

Reuters'da yer alan habere göre Avrupa Komisyonu konu hakkında e-mail yoluyla yaptığı açıklamada Volkswagen’in yaklaşık 502 milyon Euro, BMW’nin yaklaşık 373 milyon Euro para cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Kartelin bir parçası olan Daimier ise karteli Avrupa Birliği’ne (AB) ilk duyuran şirket olması nedeniyle ceza almadı.

Avrupa Birliği antitröst Başkanı Margrethe Vestager söz konusu şirketler hakkında zararlı emisyonları AB yasalarının gerektirdiğinden daha fazla azaltacak teknolojiye sahip olduklarını, ancak bunu yapmak için rekabet etmekten kaçındıklarını söyledi.

Vestager, "Dolayısıyla bugünün kararı, meşru teknik işbirliğinin ne kadar yanlış gittiğiyle ilgili. Şirketlerin gizlice bir araya gelmesine müsamaha göstermeyiz" dedi.