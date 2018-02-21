T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avrupa Komisyonu üst yönetimde "yüzde 40 kadın" hedefine yaklaştı

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Şubat (DHA) – Avrupa Komisyonu, son dört yılda atılan adımlarla, üst yönetiminde kadın oranının "yüzde 40'a yükseltilmesi" hedefine yaklaştı

21 Şubat 2018 17:18

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Şubat (DHA) – Avrupa Komisyonu, son dört yılda atılan adımlarla, üst yönetiminde kadın oranının \"yüzde 40\'a yükseltilmesi\" hedefine yaklaştı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ve Bütçe ve İnsan Kaynakları’ndan sorumlu AB Komiseri Günther H. Oettinger tarafından gerçekleştirilen basın toplantısında komisyonun 2018/19 döneminde daha iyi bir hizmet vermek için üst yönetiminde yaptığı bir dizi değişiklik duyuruldu. Yapılan atamalarla üst yönetimdeki kadın komiser oranı yüzde 36\'ye yükseldi.
Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada yeni atamaların Genel Direktör ve Genel Direktör Yardımcısı pozisyonlarındaki kadın oranını Kasım 2014’teki yüzde 11’den yüzde 36’ya çıkardığı vurgulandı.
Juncker’in Ekim 2019 itibariyle üst yönetimdeki kadın oranını yüzde 40’a ulaştırma hedefi açısından yapılan yeni atamalar önemli bir ilerleme.
Kalan 20 aylık görev süresinde Komisyonun hedeflerini gerçekleştireceğini belirten Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker “Şimdi Avrupa Birliği’nin stratejik ajandasına güçlü bir şekilde katkı sağlayacak üst yönetimi güçlendirmek için çok doğru bir zaman. Ayrıca bugün aldığımız kararlarda Genel Direktör ve Genel Direktör Yardımcısı görevlerinde kadınların temsilinin yüzde 36’ya arttığını görmek memnuniyet verici. Bu sürdürmemiz gereken bir ilerleme” diye konuştu.
Bütçe Komisyonu ve İnsan Kaynakları’ndan sorumlu AB Komiseri Günther H. Oettinger ise en iyileri doğru pozisyonlara atayarak mevcut fırsat penceresini değerlendirmek ve siyasi ajandalarını yürütmek konusunda kararlı olduklarını belirterek “Başkan Juncker’in komisyonun üst yönetiminde yüzde 40 kadın hedefine ulaşmak konusuna büyük önem vermeye devam edeceğim” dedi.
Yeni yönetimde atanan beş genel direktörden ikisi kadınken, bel genel direktör yardımcısından dörtdü kadın yetkililerden seçildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıDHAAvrupa KomisyonuAvrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude JunckerBütçeKaynaklarındanAB Komiseri GüntherOettingerYapılanAvrupa KomisyonundanGenel DirektörGenel Direktör YardımcısıKasımJunckerin EkimKalan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24