Avrupa Komisyonu üst yönetimde "yüzde 40 kadın" hedefine yaklaştı

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Şubat (DHA) – Avrupa Komisyonu, son dört yılda atılan adımlarla, üst yönetiminde kadın oranının \"yüzde 40\'a yükseltilmesi\" hedefine yaklaştı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ve Bütçe ve İnsan Kaynakları’ndan sorumlu AB Komiseri Günther H. Oettinger tarafından gerçekleştirilen basın toplantısında komisyonun 2018/19 döneminde daha iyi bir hizmet vermek için üst yönetiminde yaptığı bir dizi değişiklik duyuruldu. Yapılan atamalarla üst yönetimdeki kadın komiser oranı yüzde 36\'ye yükseldi.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada yeni atamaların Genel Direktör ve Genel Direktör Yardımcısı pozisyonlarındaki kadın oranını Kasım 2014’teki yüzde 11’den yüzde 36’ya çıkardığı vurgulandı.

Juncker’in Ekim 2019 itibariyle üst yönetimdeki kadın oranını yüzde 40’a ulaştırma hedefi açısından yapılan yeni atamalar önemli bir ilerleme.

Kalan 20 aylık görev süresinde Komisyonun hedeflerini gerçekleştireceğini belirten Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker “Şimdi Avrupa Birliği’nin stratejik ajandasına güçlü bir şekilde katkı sağlayacak üst yönetimi güçlendirmek için çok doğru bir zaman. Ayrıca bugün aldığımız kararlarda Genel Direktör ve Genel Direktör Yardımcısı görevlerinde kadınların temsilinin yüzde 36’ya arttığını görmek memnuniyet verici. Bu sürdürmemiz gereken bir ilerleme” diye konuştu.

Bütçe Komisyonu ve İnsan Kaynakları’ndan sorumlu AB Komiseri Günther H. Oettinger ise en iyileri doğru pozisyonlara atayarak mevcut fırsat penceresini değerlendirmek ve siyasi ajandalarını yürütmek konusunda kararlı olduklarını belirterek “Başkan Juncker’in komisyonun üst yönetiminde yüzde 40 kadın hedefine ulaşmak konusuna büyük önem vermeye devam edeceğim” dedi.

Yeni yönetimde atanan beş genel direktörden ikisi kadınken, bel genel direktör yardımcısından dörtdü kadın yetkililerden seçildi.