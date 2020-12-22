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Koronavirüs

Avrupa Komisyonu pandeminin ne zaman kontrol altına alınabileceğini açıkladı

"Aşılanma ve doğal enfeksiyon temposuna bağlı olarak Avrupa'daki pandemi 2021'in sonuna kadar kontrol altına alınabilir"

22 Aralık 2020 22:20

Avrupa Komisyonu'nun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin önümüzdeki yıl sonuna kadar kontrol altına alınabileceğini, fakat bunun aşılanma hızına bağlı olacağını öngördüğü öğrenildi.

Sputnik'te yer alan habere göre Avrupa Komisyonu'nun yayınladığı raporda, Covid-19 pandemisinin Avrupa'da önümüzdeki yıl sonuna kadar kontrol altına alınabileceği, fakat bunun nüfusa yapılacak olan aşılanma hızına bağlı olacağı belirtildi.

Covid-19 aşısını yaptırdıktan sonra nüfusun yaklaşık yüzde 70'inin virüse karşı dayanıklılık kazanmasıyla enfeksiyonun önüne geçilebileceği belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

"Aşılanma ve doğal enfeksiyon temposuna bağlı olarak Avrupa'daki pandemi 2021'in sonuna kadar kontrol altına alınabilir."

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