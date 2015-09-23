Avrupa Komisyonu kesenin ağzını açtı



Avrupa Birliği'nin icra organı Avrupa Komisyonu'nun Bütçeden Sorumlu Üyesi Kristalina Georgieva, 1 milyar 700 milyon euroluk ek mali kaynağın, bu yıl ve gelecek yıl olmak üzere özellikle Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarının tedariki için kullanılacağını belirtti. Söz konusu ek kaynakla birlikte, mülteciler için Avrupa Komisyonu tarafından yapılan yardım 9 milyon 200 bin euroya yükselmiş olacak.

Komisyon, 1 milyon 700 bin euroluk ek kaynağın, farklı birimlere aktarılacağını açıkladı. Komisyon, gelecek hafta sığınmacı krizinden en çok etkilenen ülkelere 100 milyon euroluk acil yardım yapmayı planlıyor. Bunun yanı sıra Avrupa sınır koruma ajansı Frontex'e, Malta'daki Avrupa Birliği İltica Destek Ofisi (EASO) ve Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Euopol'e bu yıl için 1 milyon 300 milyon euroluk mali destek yapılacak. Böylelikle 120 yeni kadronun açılması planlanıyor.

Kaynağın 200 milyon euroluk bölümü gelecek yıl Dünya Gıda Programı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNCHR) kullanımına sunulacak. Geri kalan 300 milyon euroluk bölümün ise 2016'da mültecilerin barınma ve gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılması hedefleniyor. Bu yıl için mültecilere ayrılan kaynaklara, Avrupa Birliği'nin komşuluk politikasına ilişkin fonlarından da 500 milyon euroluk destek yapılması bekleniyor.