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Bilim / Teknoloji

Avrupa Komisyonu, Google'a 1 milyar Euro ceza verebilir

Google'ın arama motoru pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı iddia ediliyor

16 Haziran 2017 23:26

Avrupa Komisyonu'nun Google'a arama motoru pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 1 milyar Euro'yu aşan para cezası vereceği belirtiliyor.

Financial Times konuyla ilgili iki kişiyi kaynak göstererek şirketin Avrupa'daki faaliyetlerinin rekabete aykırılığı üzerine kesilecek üç cezadan ilkinin Avrupa Komisyonu tarafından önümüzdeki haftalarda açıklanacağını yazdı. Söz konusu cezanın Intel'in 2009'da rekabete aykırı davranış gerekçesiyle aldığı 1.1 milyar Euro'luk cezayı geçebileceğine de haberde yer verildi.

Geçen temmuzda, Avrupa Komisyonu, arama motoru hakkındaki kararında, "Hakim konumunu, kendine ait alışveriş hizmetini arama sonucu sayfalarında sistematik olarak öne çıkartarak kötüye kullandı" ibaresine yer vererek Google ve çatı şirketi Alphabet Inc.'e bulgulara yanıt vermesi için 10 hafta süre tanıdı.

 

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