Avrupa Komisyonu: Birleşik Krallık'tan henüz uzatma talebi yok

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Ocak (DHA) – Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker’in henüz Birleşik Krallık’tan Brexit sürecini uzatma konusunda bir talep almadığı ve Juncker’in Brexit konusunda üye devletlere görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Birleşik Krallık’ın Brexit termin süresni uzatmak için resmi bir başvuruda bulunması gerektiği ve söz konusu başvurunun Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri tarafından onaylanması gerektiğine de dikkat çekildi.

Sabah saatlerinde, Brüksel’den yapılan bir açıklamada, AB’nin Birleşik Krallık’a tanınan termin süresinin uzatılabileceği belirtilmiş ancak bu durumun sadece taraflar arasında önceden imzalanan anlaşma çerçevesinde mümkün olabileceğinin altı çizildi.

Bu gelişmelerin yanında, Fransa hükümeti anlaşmasız bir Brexit ihtimaline karşı planlar yapılmaya başlandığını ve Fransa’nın limanları ve havalimanlarında Fransa vatandaşlarının korunması için 50 milyon euro fon ayrıldığını duyurdu.

Avam Kamarası\'nın sözcüsü Andrea Leadsom da, Birleşik Krallık Parlamentosu, Başbakan Theresa May\'in Brexit için sunacağı \"B planını\" 29 Ocak\'ta görüşüp oylayacağını açıkladı. Leadsom, \"Meclisin onaylamasına bağlı olarak, konu hakkında tüm gün sürecek bir görüşme 29 Ocak\'ta yapılacak\" dedi.