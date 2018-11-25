Avrupa Komisyonu Başkanı'nın "Trajedi" olarak nitelendirdiği, AB liderlerinin onayladığı Brexit anlaşmasında neler var, neler yok?

T24 Haber Merkezi

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'ın 'trajedi' olarak nitelendirdiği, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışına dair anlaşma, pazar günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen AB liderleri tarafından onaylandı.

Cebelitarık'ın statüsü nedeniyle İspanya'dan gelen 'boykot tehdidi'nin ardından Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin liderleri pazar günü anlaşmaya Brexit mutabakatı konusunda anlaşmaya vardı.

Pazar günkü zirvede iki ayrı metin oylamaya sunuldu. İlk metin, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma koşullarını belirleyen 585 sayfalık Brexit anlaşması. Diğeri ise Brexit sonrası siyasi ilişkilere dair bağlayıcılığı olmayan 26 sayfalık bir deklarasyon.

Anlaşma metninde neler var?

29 Mart'tan başlayacak 21 aylık bir geçiş dönemi

İngiltere'deki AB vatandaşları ve AB'deki İngiliz vatandaşlarının bulundukları ülkede çalışma veya eğitim hakları sürecek. Aileleri de kendilerine katılabilecek.

İngiltere AB'ye, "adil bir finansal anlaşma" diye nitelendirilen 39 milyar sterlinlik "boşanma ücreti" ödeyecek.

Parma jambonu, feta peyniri, şampanya ve Galler kuzusu gibi 3 bin coğrafi işaret karşılıklı olarak korunacak.

Anlaşma metninde neler yok?

Her şey planlandığı gibi giderse bu süreçte bir ticaret anlaşması imzalanacak.

Ancak anlaşma taslakta yer almıyor.

585 sayfalık bir anlaşma taslağında olmayan bir diğer şey de 5 sayfalık siyasi bildiri. İki taraftan yetkililerin hazırladığı bu bildiri Brexit sonrasında İngiltere- AB ilişkilerinin nasıl olacağını anlatan geniş ve bağlayıcı olmayan bir metin.

Aralık 2020'den önce yeni bir ticaret anlaşmasının imzalanması umuluyor.

26 sayfalık siyasi bildiri metninde neler var?

Siyasi bildiri metni, Brexit anlaşmasının ardından AB-İngiltere ilişkilerinin geleceğinin nasıl şekilleneceğini tanımlıyor.

Metinde İngiltere ile AB'nin ticaret, güvenlik ve dış politika konularında yakıun işbirliği yapacakları belirtiliyor.

Metinde ayrıca AB'nin insanların, sermayenin, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını içeren dört özgürlüğünün bölünmez bir bütün olduğu vurgulanıyor.

Metinde, tarafların gelecekte eşit şartlarda geniş çaplı bir ekonomik ortaklık kurmalarından söz ediliyor.

Taslak metinde ayrıca şu taahhütler yer alıyor:

İngiltere'de serbest dolaşımın sona ereceğine dair belirgin bir atıf

Teknolojik imkanların, Kuzey İrlanda'da fiziki sınırın oluşmasını engellemeyi amaçlayan garantilerin devreye sokulmasına ihtiyaç duyulmayacak şekilde kullanılması

AB hukukunun yorumu konusunda Avrupa Adalet Divanı'nın rolünün sürmesi

*Bu haberin yazımında BBC Türkçe ve Deutsche Welle'nin konuyla ilgili haberlerinden yararlanılmıştır.