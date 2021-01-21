Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, ABD'deki Kongre baskınını hatırlattı: Komplo teorileri yayılırken internet devleri demokratik sınırlara tabi olmalı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'de yeni dönemin başlangıcını kutladığı konuşmada, bir önceki başkan Donald Trump döneminde internet devleri üzerinden yayılan 'komplo teorileri ve sahte haberlere' vurgu yaptı. Von der Leyen, sosyal medya platformlarının 'demokratik sınırlara taii olması gerektiğini' söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Trump döneminin sonlanmasına rağmen dijital platformların nefret yaymak için kullanılmaya devam edileceği uyarısında bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, 6 Ocak Kapitol baskınına giden süreçte "kelimelerin harekete geçirdiğini" hatırlattı. Von der Leyen, "Umarım ABD'deki Kapitol baskını herkes için bir uyanma çağrısı olmuştur" dedi.

Yalan haber ve komplo teorilerinin internet ortamında yayılmasıyla ilgili mücadele edilmesi gerektiğini savunan Von der Leyen, "Geçmiş yılların tecrübeleri gösterdi ki, teknoloji devleri artık kısıtlanmamış ve kontrol edilmemiş siyasi güçlerine demokratik sınırlarla çizmeleri gerektiğini görmeli'

Avrupa Komisyonu, geçen yıl aralık ayında nefret söylemini internet üzerinde yasaklayacak bir tasarı sunmuştu.