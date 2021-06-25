Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: Milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'ye destek olmayı sürdüreceğiz

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Türkiye'yle göç anlaşması kapsamında 2024'e kadar 3 milyar Euro bütçe ayıracağını bildirdi.

Avrupa Birliği Zirvesi'nin ardından Twitter'da açıklamalar yapan A Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirvenin Türkiye'yle ilgili bölümünü özletledi.

Leyen, şunları yazdı: "Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri iyileşti ancak ticaret ve gümrük birliğini güncellemek üzerine daha çok çalışmak gerekiyor.

Milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'ye destek olmayı sürdüreceğiz. 2024'e kadar Türkiye'deki mültecilere destek olmak için ek 3 milyar Euro, Ürdün ve Lübnan için 2.2 milyar Euro bütçe önerdim"

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