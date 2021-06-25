Merkel: AB liderleri, göç anlaşması kapsamında Türkiye'ye 3 milyar Euro verilmesinde uzlaştı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği liderlerinin, Türkiye'ye 3 milyar Euro'luk fonu kapsayan yeni göç anlaşması konusunda uzlaştığını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Brüksel'deki AB zirvesinin ilk gün görüşmelerinin ardından konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB liderlerinin Türkiye'ye 3 milyar euroluk fonu kapsayan yeni göç anlaşması konusunda uzlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Zirve öncesi basında çıkan haberlere göre, bu miktarın sadece Türkiye’deki Suriyeli göçmen ve mültecilere yönelik insani yardım için değil, aynı zamanda “mültecilerin ve göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmasına engel olmak için” özellikle Türkiye'nin doğusunda sınır idaresi ve kontrolünün finansmanı için kullanılması isteniyor.