Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'den mülteci mutabakatı açıklaması: Türkiye'ye desteği sürdürmemiz önemli

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yle mülteci mutabakatını güncellemesi gerektiğini söyledi. Leyen, "3.7 milyon sığınmacının yaşadığı Türkiye'ye destek olmaya devam etmemiz önemli" dedi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Berlin'e yaptığı ziyaret sonrası gazetecilerle konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Zirvesi öncesi "Avrupa Birliği, Türkiye'yle mülteci anlaşmasını güncellemeli" dedi.

Leyen "Bazılarının 10 yıldır orada olduğu, 3.7 milyon Suriyeli sığınmacının yaşamaya devam ettiği Türkiye'ye desteği sürdürmemiz önemli. Eskiden olduğu kadar akut insani yardıma ihtiyacımız olmayacak ancak oradaki insanların bir perspektife ihtiyacı var" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de mülteci mutabakatının yenilenmesi gerektiğini söylemişti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.