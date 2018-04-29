Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker: İdam cezası kırmızı çizgilerin en kırmızısı

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Türkiye'de idam cezası geri getirilirse Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerinin sona ereceğini söyledi.

Alman Rheinischen Post gazetesine konuşan Juncker, idamın geri getirilmesini "kırmızı çizgilerin en kırmızısı" olarak tanımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2004 yılında kaldırılan idam cezasının halk talep ederse yeniden getirilebileceğini söylüyor.

Juncker "Bu tüm kırmızı çizgilerin en kırmızısı. İdam cezasının yeniden getirilmesi söylemden öteye geçerse, bu çok net olarak Türkiye'nin Avrupa ailesini reddi olacaktır. İlişkilerin kesilmesine yol açacaktır çünkü birliğimiz demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygıyı öngörüyor. Aynı şekilde Avrupa Konvansiyonu insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması ilkesine dayanıyor. Bu değerler ölüm cezasını yasaklıyor" dedi.

Türkiye'nin AB ile müzakerelerinin fiili olarak donmuş olduğunu söyleyen Juncker, ilişkilerin kesilmesine Avrupa Komisyonu'nun değil, üye ülkelerin karar vereceğini de ifade etti.

Buna rağmen Türkiye ile diyalog kanallarının açık olmasını tercih ettiğini de belirten Juncker, "Bu Erdoğan'ın her söylediğine ve yaptığına katılıyorum anlamına gelmez" dedi.

Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi ve AB adayı olarak, Avrupa'nın temel değerleri olan insan hakları, hukukun üstünlüğü ve özgürlüklere uymakla yükümlü olduğunu belirten Juncker, Mayıs ayı sonunda yapılacak NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geleceğini kaydetti.

Juncker "Mayıs ayı sonunda yapılacak NATO zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu soruları açıkça sorma fırsatı verecek. Türkiye'nin geleceğini nasıl düşünüyor? Avrupa ile mi değil mi? Ben Avrupa ile olmasını umut ediyorum" dedi.

Juncker ayrıca 2014-2020 yılları arasında Türkiye'ye vaat edilen 4.45 milyar euro mali desteğin şimdiye kadar 167.3 milyon euroluk bölümünün ödendiğini de söyledi.