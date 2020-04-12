Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı bulunmadığı sürece yaşlı insanların yıl sonuna kadar sosyal izolasyonu sürdürmesi gerekeceğini söyledi.
Bild gazetesine konuşan Von der Leyen, yeni tip Koronavirüs'le ilgili son değerlendirmeleri paylaştı. "Aşı bulunmadığı sürece yaşlılarla teması olabildiğince sınırlamamız gerekiyor" diyen Ursula von der Leyen, sosyal izolasyonun zorlayıcı bir süreç olmasına rağmen 'ölüm kalım meselesi' olduğu için disiplinli kalınması gerektiğini vurguladı.
Von der Leyen sözlerine şöyle devam etti: "Çocuklar ve genç insanlar, hayata yaşlılardan ve kronik hastalığı olanlardan daha erken dönecek"
Avrupa'da bilim insanlarının yıl sonuna kadar aşı bulacağını uman Von der Leyen, "İnsanlara hızlıca aşı yapılabilmesi için hükûmetler şimdiden üreticilerle temas halinde" dedi.