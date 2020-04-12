Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı bulunmadığı sürece yaşlı insanların yıl sonuna kadar sosyal izolasyonu sürdürmesi gerekeceğini söyledi.

Bild gazetesine konuşan Von der Leyen, yeni tip Koronavirüs'le ilgili son değerlendirmeleri paylaştı. "Aşı bulunmadığı sürece yaşlılarla teması olabildiğince sınırlamamız gerekiyor" diyen Ursula von der Leyen, sosyal izolasyonun zorlayıcı bir süreç olmasına rağmen 'ölüm kalım meselesi' olduğu için disiplinli kalınması gerektiğini vurguladı.