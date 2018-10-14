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Avrupa Komisyonu başkan adayı Weber: Türkiye hiçbir zaman AB'ye üye olamaz

“Komisyona başkanlık edersem, Türkiye'nin AB'ye üye olamayacağını söylemek gibi bir görevim var”

14 Ekim 2018 14:01

Yusuf Özkan

Önümüzdeki yıl Jean-Claude Juncker'den boşalacak olan Avrupa Komisyonu Başkanlığı'na aday olan Alman politikacı Manfred Weber, "Göreve seçilirse, Türkiye'ye kapıları tamamen kapatacağını" açıkladı.

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan Hristiyan demokrat Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) lideri olan Weber, "Türkiye, hiçbir zaman AB'ye üye olamaz" dedi.

Hollanda'da yayımlanan De Telegraaf gazetesine konuşan Weber, Başkan seçilmesi halinde Türkiye ile üyelik müzakerelerine resmen son vereceğini söyledi.

Weber, göreve başladıktan sonra, mümkün olan en kısa sürede Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunun üzerine bir "kırmızı çizgi çekmek istediğini" vurguladı.

Avrupa Komisyonu, AB'nin yürütme organı.

Böyle bir karar alabilir mi?

Resmi olarak böyle bir karar sadece AB üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanları tarafından alınabiliyor.

Ancak Weber, "Komisyona başkanlık edersem, Türkiye'nin AB'ye üye olamayacağını söylemek gibi bir görevim var" diye konuştu.

Alman politikacı, İngiltere'nin AB'den çıkış süreci (Brexit) konusunda da karamsar olduğunu dile getirdi.

Weber'e göre, AB ile İngiltere arasında katı bir ayrılık süreci olacak. Bunun nedeni de, İngiltere Başbakanı Therasa May'e rağmen, anlaşmaya İngiltere Parlamentosu'nun destek vermemesi.

Manfred Weber, "Londra'da kaos var" dedi.

Juncker'nin Avrupa Komisyonu'ndaki başarılı çizgisini sürdürmek istediğini belirten Weber, EPP tarafından onaylanması halinde başkanlık için en şanslı aday olarak görülüyor.

Almanya'daki Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) de Başkan Yardımcısı olan Weber'in adaylığına, Alman Başbakanı Angola Merkel de destek veriyor.

Avrupa Komisyonu Başkan adayı, önümüzdeki ay EPP'nin Helsinki'de yapılacak genel kurulunda netleştirilecek.

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