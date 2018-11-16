Avrupa Komisyonu: Akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerine yönelik gözaltılar endişe verici

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Anadolu Kültür’e yönelik Prof. Dr. Betül Tanbay ve Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın da aralarında bulunduğu 13 ismin gözaltına alınmasına dair açıklama yaptı. Kocijancic, yaptığı yazılı açıklamada akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine yönelik gözaltılar için "endişe vereceği" yorumunu yaptı.

TIKLAYIN - İkinci 'Osman Kavala' operasyonu, 'Gezi Parkı eylemleri' suçlamasıyla çok sayıda gözaltı var

Komisyon'un açıklaması şöyle:

"Muhalif seslere yönelik tekrar eden gözaltılar, Türk hükümetinin daha önce vurgulamış olduğu insan hakları ve temel özgürlüklere olan bağlılığına, aynı zamanda yargı ve hukunun üstünlüğü alanlarında duyurduğu reformlara ters düşmektedir.

"Yetkililer Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ışığında, tutuklu yargılamaların tatbiki ve masumiyet karinesi ilkesi çerçevesinde hızla bir çözüm bulmalıdır. Bunun da ötesinde Türkiye daha fazla beklemeden gözaltında olanların bırakılmalarını sağlamalıdır."