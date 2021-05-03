Avrupa Komisyonu, AB onaylı aşıları yaptıran turistlerin üye ülkelere alınmasını teklif etti

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Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu, AB onaylı aşılardan birini olmuş veya epidemiolojik durumu iyi olan ülkelerden gelen turistlerin tekrar AB topraklarına alınmaya başlanmasını önerdi.

27 ülkelik blok şu anda sadece 7 üye olmayan ülkeden zorunlu olmayan durumlar dışında ziyaretçi kabul ediyor.

Yürütme organından yapılan açıklamada, "Avrupa Komisyonu sadece epidemiolojik durumu iyi olan ülkelerden değil, AB onaylı bir aşının tüm dozlarını olmuş insanların da AB'ye zorunlu olmayan durumlarda da gelebilmesini teklif ediyor" denildi.

Komisyon, aşı listesinin Dünya Sağlık Örgütü'nün acil kullanım sürecini tamamlamış aşıları da dahil edecek şekilde genişletilebileceğini ifade etti.

Yapılan açıklamada "güvenli" ülkelerin yeni vaka sayısı için belirlenecek bir sınıra göre seçileceği ifade edildi.

Türkiye'de kullanılan aşılardan sadece Pfizer/BioNTech Koronavirüs aşısının AB'den kullanım onayı bulunuyor. Türkiye'nin gelecekte üreteceği ve kullanacağı açıklanan Rus aşısı Sputnik V'nin ise onay için inceleme süreci sürüyor. Macaristan ve Slovakya ise AB'den onay sürecini tamamlamamasına rağmen Sputnik V'yi kullanıyor.

AB'de Çin aşısı SinoVac ile ilgili bir süreç bulunmuyor ve üye ülkeler tarafından kullanılmıyor.