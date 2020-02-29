Avrupa Komisyonu: AB'nin kara sınırında ek destek sağlamak için hazır bekliyoruz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi'nin AB'nin Türkiye sınırında yaşanan durumu "yakından ve endişeyle" takip ettiklerini açıkladı.

Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, önceliklerinin Yunanistan ve Bulgaristan'a "tam destek vermek" olduğunu söyleyen Ursula von der Leyen, "Kara sınırında, Frontex de dahil, ek destek sağlamak için hazır bekliyoruz" dedi.

Frontex ya da Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin komşularıyla olan sınırlarının korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir AB kurumu.