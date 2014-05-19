Avrupa kendi İHA'sını üretiyor

Alman medyasına yansıyan bilgilere göre "MALE2020" adı verilen projeyle ilgili bugün bir basın toplantısı düzenlenecek.

Proje, Alman-Fransız sermayeli "Airbus Defence and Space", Fransız Dassault Aviation ve İtalya merkezli Alenia Aermacchi'yi bir araya getiriyor.

Orta irtifa, yüksek uçuş süresine sahip MALE (medium altitude, long endurance) sınıfı insansız hava aracı (İHA) üretimine ilişkin konseptin Almanya, Fransa ve İtalya savanma bakanlarına sunulduğu belirtildi.

Uçak üreticilerinin teklifinde, "Avrupa, askeri havacılığın stratejik açıdan önem taşıyan bu alanında yabancı şirketlerin ürünlerine bağımlı olmamalıdır" görüşü vurgulandı.

İHA konusu, Almanya'da geçen yılın sonunda işbaşına gelen 3. Merkel Hükümeti'nin de öncelikleri arasında yer alıyor.

Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında imzalanan koalisyon sözleşmesinde, "Avrupa'da İHA'ların geliştirilmesi ihtiyacı" vurgulanıyor.