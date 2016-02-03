Avrupa kayıp çocukları arıyor



Alman hükümeti, yanlarında anne ve babası olmadan Avrupa'ya seyahat eden çocuklara ilişkin ellerinde bilgi olmadığını ve bu çocukların kayıt altında olmadıklarını açıkladı.

Alman Aile Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Federal Emniyet Teşkilatı’ndan (BKA) verilen rakamların bu konsepte yanlış yorumlanabileceğini" belirtildi. Bakanlık, verilen bilgilerin söz konusu genç ve çocukların insan kaçakçılarının ya da diğer suç şebekelerinin eline düştüğüne dair iddiaları doğrulamadığının da altını çizdi.

"Rakamlar yanıltıcı"

Alman İçişleri Bakanlığı’nın bir sözcüsü de Federal Emniyet Teşkilatı’nın verdiği rakamların yanıltıcı olduğunu, çünkü emniyetteki verilerin sürekli güncellendiğini belirtti.

Alman Emniyet Teşkilatı, Almanya'da yaklaşık 5 bin mülteci genç ve çocuğun kayıp olduğu bilgisini vermişti. Emniyet yetkililerine göre 4749 genç ve çocuk kayıp.

Europol'ün açıklaması

Avrupa polis teşkilatı Europol de kısa bir süre önce Avrupa genelinde yaklaşık 10 bin mülteci çocuğun kayıp olmadığını açıklamıştı. Europol, kayıp çocukların çoğunun fuhuş çetelerinin eline düştüğüne inanıyor.