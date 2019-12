-Avrupa kararırken Türkiye parladı WASHINGTON (A.A) - 26.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Washington'daki Dünya Bankası IMF yıllık toplantıları sırasında katıldığı her ortamda Türkiye'nin büyük takdir gördüğünü belirterek, ''Eskiden ağırlıklı olarak bize Türkiye'yi sorarlardı, şimdiyse daha çok dünyayı, Avrupa'yı, G20 gündemini soruyorlar. Avrupa'ya ve bölgeye bakıldığında 'karanlık' ama Türkiye orada 'parlak nokta'. Bu tabiri çok duydum ikili görüşmelerimde'' dedi. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde düzenlediği basın toplantısında New York ve Washington'daki 9 gündür sürdürdüğü temaslarıyla ilgili bilgi veren Babacan, New York'ta BM'nin Küresel Sürdürülebilirlik Paneli'nin çalışmalarını gerçekleştirdiklerini, Finlandiya ve Güney Afrika Cumhurbaşkanlarının eşbaşkanlığındaki 22 kişilik çalışma grubunda dünyadaki kalkınma ve çevre konularını ele aldıklarını bildirdi. Babacan, Washington'da bulunduğu üç günlük süre içerisinde 27 ayrı programı içeren çok yoğun temaslarının olduğunu anlattı. -''Her ortamda Türkiye çok takdir ediliyor''- Dünya Bankası IMF yıllık toplantılarında çok sayıda muhatabıyla görüşme imkanı bulduğunu ve pek çok toplantıya katıldığını, bu sayede dünyanın genel gidişatı ve Avrupa'daki gelişmeleri kapalı ve açık oturumlarda, birebir özel görüşmelerde yerinde tespit etmiş olduklarını belirten Babacan, sözlerine şöyle devam etti: ''Burada tabi sorunları tartıştık ama çok şükür gerçekten Türkiye olarak her oturumda, her ortamda ayrışıyoruz. Yani bütün sorunlar tartışılırken, Türkiye'den konu açıldığı zaman, 'Türkiye çok farklı, sizin ciddi bir probleminiz yok. Burada yaşananların hiçbirisi sizde yok' gibi, gerçekten her ortamda Türkiye çok çok takdir ediliyor. Çok sayıda neyi, nasıl yaptığımızla ilgili soru alıyoruz. Bir de dünyaya, G20'ye, Avrupa'ya nasıl baktığımız çok soruluyor. Eskiden ağırlıklı olarak bize Türkiye'yi sorarlardı. Şimdi bize daha çok dünyayı, Avrupa'yı, G20 gündemini soruyorlar. Yani artık Türkiye'ye sadece kendisine nasıl baktığı değil, dünyaya ve Avupa'ya nasıl baktığı, oradaki gelişmeleri nasıl değerlendirdiği soruluyor. Burada tabi Türkiye'nin artan etkinliği ve aktivitesi çok çok etkili. Bir yandan karamsar bir tablo dünyayla, ama özellikle Avrupa'yla ilgili. Öte yandan, tüm bu karmaşık tablo içerisinde gerçekten ayrışan ve sık sık şu tabiri duydum; 'bright spot' (parlak nokta). Amerikalılar özellikle çok kullanıyor. Avrupa'ya ve bölgeye bakıldığında 'karanlık' ama Türkiye orada 'parlak nokta'. Bu tabiri çok duydum ikili görüşmelerimde.'' -''Türkiye'yi bir rol modeli olarak görüyorlar''- Tüm bunların, Türkiye'nin coğrafyasındaki gelişmelerle de bir ölçüde bağlantılı olduğunu belirten Babacan, sözlerine şöyle devam etti: ''Biz kendimiz hiçbir zaman ifade etmiyoruz ama, ABD'deki temaslarımda tüm bölge için, yani Ortadoğu ve Kuzey Afrika için (Türkiye'yi) bir rol modeli olarak görüyor herkes. Bu tabiri çok sık duydum." Babacan, mevcut dönemin, dünya ekonomisi açısından sıkıntılı, ancak Türkiye'nin kendini ayrıştırdığı ve geleceğe güvenle baktığı bir dönem olduğunu da kaydetti. -''Orta vadeli program çalışmaları''- Öte yandan olası olumsuz gelişmelere karşı da Türkiye olarak hazırlıklı olmaları gerektiğini kaydeden Babacan, ''Biz zaten bu hazırlıkları, senaryo analizlerimizi, olası gelişmeler karşısında alternatif hangi stratejileri izleyeceğimizi zaten epeydir çalışıyoruz, bunları bir ölçüde zaten paylaştık da. Önümüzdeki haftalar içerisinde bizim artık bu Orta Vadeli Programımıza son şeklini verip, 2012 bütçesinde TBMM'ye gönderdikten sonra ağırlıklı olarak yapısal reformlara eğileceğiz'' diye konuştu. Babacan, iki ay önceye göre dünyada daha farklı bir konjonktürün olduğunu ifade ederek, ''Dolayısıyla şimdi Ankara'ya döndüğümüzde tüm burada gördüğümüz bu tabloyu, bu yeni konjonktürü dikkate alacak şekilde çalışmalarımıza son şeklini vereceğiz. Ve inşallah herhalde Ekim başlarında bunu açıklarız'' dedi. -''Yunanistan temerrüde düşürülmemeli''- Ali Babacan, Yunanistan'ın temerrüde düşmesinin, Avrupa finans sisteminin tümüne yayılması olasılığının büyük olduğu ve domino etkisi ihtimali nedeniyle buna izin verilmemesi gerektiğini düşünündüklerini söyledi. Babacan, Yunanistan'ın temmerrüde düşmesinen Türkiye'yi doğrudan etkilemeyeceğini de belirtti. -Avrupa'nın işi zor- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ağır borç yükü altındaki Avrupalıların, bu sıkıntıları, üzerlerinden yıllarca atamayabilecekleri ve bu yükün altından kalkmalarının kolay olmayacağını belirterek, ''Yani şöyle bir 10 yıl, 20 yıl, 30 yıllık bir projeksiyon yaptığınızda yani gerçekten Avrupa'nın bu ekonomik sorunlarını kolay kolay aşabileceğini ben çok düşünmüyorum. Birden de bir çöküş, birden de kötüye gidiş değil ama o artık fazla bir büyüme, fazla bir ilerleme bundan sonraki dönemde ekonomik açıdan Avrupa'da biraz zor görünüyor. Onun için bizim başka yerlere ağırlık vermemiz, ekonomik ilişkilerimizi başka bölgelerle de güçlendirmemiz lazım'' şeklinde konuştu. -''ABD'ye ihracat yüzde 55 arttı''- Türkiye'nin ABD'ye ihracatının bu yılın ilk 7 ayında, geçen yılın ilk 7 ayına göre yüzde 55 arttığını da kaydeden Babacan, bu konuda ABD tarafında büyük bir tutum değişikliği olduğunu belirtti. Türkiye ile ABD arasında Stratejik ve Ekonomik İşbirliği Çerçevesi'nin kurulduğunu hatırlatan Babacan, ABD Dışişleri Bakanlığının Ekonomik İşlerden Sorumlu Müsteşarı Robert Hormats'la dün görüştüğünü, Hormats'ın bu görüşmeye çok geniş bir ekiple katıldığını anlattı. Amerikan tarafının, Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirme konusunda çok hevesli olduğunu ifade eden Babacan, ''Daha fazla ne yapabiliriz diyorlar. Belli ki Beyaz Saray'dan, Türkiye ile ekonomik ilişkileri iyileştirme yönünde bir açık talimat var'' dedi. Ali Babacan, bundan sonraki dönemde Avrupa dışındaki pazarlara çok daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.