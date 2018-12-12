Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda rakipler belli oldu

İstanbul (DHA)

Letonya ve Sırbistan\'ın ortaklaşa ev sahipliğinde 27 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası\'nın kura çekimi Belgrad\'da gerçekleştirildi.

Kura çekimine 1. torbadan giren A Milli Kadın Takımımız, organizasyonda Slovenya, İtalya ve Macaristan ile C Grubu\'nda yer alacak. Sırbistan\'ın başkenti Belgrad\'da gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye\'yi temsilen A Milli Kadın Takım Menajeri Yasemin Horasan katıldı.

27 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası grupları şu şekilde oluştu:

A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu

Ukrayna İsveç TÜRKİYE Belarus

Britanya Fransa Macaristan Rusya

Letonya Çekya İtalya Belçika

İspanya Karadağ Slovenya Sırbistan



