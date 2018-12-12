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Spor

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda rakipler belli oldu

İstanbul (DHA) Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa ev sahipliğinde 27 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın kura çekimi Belgrad'da gerçekleştirildi

12 Aralık 2018 19:01

İstanbul (DHA)

Letonya ve Sırbistan\'ın ortaklaşa ev sahipliğinde 27 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası\'nın kura çekimi Belgrad\'da gerçekleştirildi.
Kura çekimine 1. torbadan giren A Milli Kadın Takımımız, organizasyonda Slovenya, İtalya ve Macaristan ile C Grubu\'nda yer alacak. Sırbistan\'ın başkenti Belgrad\'da gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye\'yi temsilen A Milli Kadın Takım Menajeri Yasemin Horasan katıldı.
27 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası grupları şu şekilde oluştu:
A Grubu      B Grubu     C Grubu         D Grubu
Ukrayna       İsveç         TÜRKİYE        Belarus
Britanya      Fransa        Macaristan    Rusya
Letonya      Çekya         İtalya              Belçika
İspanya      Karadağ       Slovenya       Sırbistan
 
 

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