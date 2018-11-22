Avrupa İslam Üniversitesi Rektörü'ne 'sahtecilik ve kara para aklama' gerekçesiyle tutuklama kararı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan Avrupa İslam Üniversitesi (IUE) Rektörü Nedim Bahçekapılı, "Sahtecilik ve kara para aklama" gerekçesiyle hakkında verilen tutuklama kararı sonrası kayıplara karıştı. Savcılık, Bahçekapılı'nın büyük olasılıkla Hollanda dışında olduğunu ve yakalanması için her tülü çalışmanın yapıldığını açıkladı.

Merkezi Rotterdam'da bulunan ve ilahiyat eğitimi veren okula, "sahtecilik, dolandırcılık ve kara para aklama" suçlamasıyla Aralık 2016'da operasyon düzenlendi.

Finansal Soruşturma Bürosu (FIOD), milyonlarca euroluk vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve sahte kurslar nedeniyle Rotterdam İslam Üniversitesi'nin bütün işlemlerini incelemeye aldı.

Mahkeme, geçen vergi dolandırıcılığı davası nedeniyle Rektör Bahçekapılı'nın gözaltına alınmasına karar verdi. Bu karar üzerine tutuklanan Bahçekapılı, itiraz üzerine yeniden salıverildi.

Ancak savcılık incelemesi sonucu Bahçekapılı'nın dava sürecini hücrede geçirmesi gerektiği kararlaştırıldı ve yeniden tutuklanmasına karar verildi.

Ama 57 yaşındaki Bahçekapılı, bu karar çıkmadan izini kaybettirdi. Savcılık, Bahçekapılı'nın Hollanda dışına çıktığını düşünüyor.

Denkliği geri alınabilir

AD gazetesine konuşan savcılık sözcüsü, rektörün yakalanması için gereken herşeyin yapıldığını söyledi.

Gazeteye göre, Avrupa İslam Üniversitesi'nde son 2 yılda yanlış giden her olayın merkezinde Nedim Bahçekapılı yer alıyor. Okul, vergi dolandırıcılığı ve sahte kursların yanısıra, sadece yüksek okul izni bulunmasına rağmen kendisini akademik yeterliliğe sahip bir üniversite olarak tanıtıyor.

Hollanda Eğitim Bakanı Ingrid Engelshoven, Avrupa İslam Üniversitesi'nin denkliğini geri almak istediğini açıkladı.

"Ruhani lider"

Hollanda Eğitim Müfettişliği, 2016 yılında gerçekleştirilen operasyon sonrası hazırladığı raporda, IUE tarafından "dolandırıcılık ve kara para aklama" suçlamasıyla gözaltına alınan Bahçekapılı'ya güvenilmesinin, "öğrenciler, çalışanlar ve topluma zarar vereceği" vurgulandı.

Okul tarafından Hollanda Eğitim Müfettişliği'ne gönderilen yazıda ise, Bahçekapılı'dan "Ruhani lider" diye söz edildi.

Avrupa İslam Üniversitesi'nin yazısında, "Nedim Bahçekapılı, öğretmen, öğrenciler ve toplum tarafından 'ruhani lider' olarak kabul edilmektedir. Bilgisi ve tecrübesi bakımından kurumumuz için vazgeçilmez bir kişidir" dendi.

Okulun Facebook sayfasında Türkçe olarak yer alan açıklamada da, "Bahçekapılı hakkındaki iddiaların, kötü niyetli insanların aslısız suçlamaları" olduğu öne sürüldü.

AD gazetesi ise mahkemenin Bahçekapılı ile ilgili iddialar konusunda herhangi bir açıklama yapmadığına dikkati çekerek, sadece yargılama sürecinde tutuklu olmasını kararlaştırdığına işaret etti.

Avrupa İslam Üniversitesi, medyanın sorularına yanıt vermedi.