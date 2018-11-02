T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Avrupa iş dünyası liderlerinden "acil Brexit anlaşması" çağrısı

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - Avrupa iş dünyasının liderleri, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) koşullarına ilişkin belirsizliğin daha az yatırıma yol açmaması ve büyümeyi baltalamaması için bir an önce bir "Brexit anlaşması"na varılmas

02 Kasım 2018 13:53

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - Avrupa iş dünyasının liderleri, Birleşik Krallık\'ın Avrupa Birliği\'nden ayrılma (Brexit) koşullarına ilişkin belirsizliğin daha az yatırıma yol açmaması ve büyümeyi baltalamaması için bir an önce bir \"Brexit anlaşması\"na varılması çağrısı yaptılar.
European Round Table of Industrialists\'ten (ERT - Avrupalı Sanayiciler Yuvarlak Masası) bir grubun, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile Londra\'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yapılan açıklamada, \"Anlaşmasız bir Brexit\'ten kaçınmak için zamanın daralmakta olmasından endişe ediyoruz. Anlaşmasız bir Brexit hem Birleşik Krallık\'a hem de AB27 ekonomilerine zarar verir\" denildi.
Açıklamada, \"AB / Birleşik Krallık ortaklığının geleceği, gümrük  birliği gibi müdahalesiz ve sürtünmesiz mal akışına sahip olmalı ve  istikrarlı, adil bir düzenleme-denetim ortamı oluşturmalı\" uyarısı yapıldı.
May ile görüşmeye katılan ERT grubu üyeleri:
ERT Yönetim Kurulu Başkanı Carl-Henric Svanberg
ERT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vittorio Colao
Telefónica Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO José-María Álvarez-Pallete
AkzoNobel Yönetim Kurulu Başkanı Nils Andersen
Saint-Gobain Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Pierre-André de Chalendar
Centrica CEO Iain Conn
Rolls-Royce Yönetim Kurulu Başkanı Ian Davis
Iberdrola Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ignacio Galán
AstraZeneca Yönetim Kurulu Başkanı Leif Johansson
Ferrovial Yönetim Kurulu Başkanı Rafael del Pino
E.ON Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Johannes Teyssen
Investor AB Yönetim Kurulu Başkanı Jacob Wallenberg
ERT Genel Sekreteri Brian Ager

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kasım DHAAvrupaBirleşik Krallık Avrupa BirliğiBrexitEuropean Round TableIndustrialists ERTAvrupalı Sanayiciler Yuvarlak MasasıBirleşik Krallık Başbakanı Theresa MayLondraAnlaşmasızBirleşik KrallıkAB27Açıklamada
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24