Avrupa iş dünyası liderlerinden "acil Brexit anlaşması" çağrısı

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - Avrupa iş dünyasının liderleri, Birleşik Krallık\'ın Avrupa Birliği\'nden ayrılma (Brexit) koşullarına ilişkin belirsizliğin daha az yatırıma yol açmaması ve büyümeyi baltalamaması için bir an önce bir \"Brexit anlaşması\"na varılması çağrısı yaptılar.

European Round Table of Industrialists\'ten (ERT - Avrupalı Sanayiciler Yuvarlak Masası) bir grubun, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile Londra\'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yapılan açıklamada, \"Anlaşmasız bir Brexit\'ten kaçınmak için zamanın daralmakta olmasından endişe ediyoruz. Anlaşmasız bir Brexit hem Birleşik Krallık\'a hem de AB27 ekonomilerine zarar verir\" denildi.

Açıklamada, \"AB / Birleşik Krallık ortaklığının geleceği, gümrük birliği gibi müdahalesiz ve sürtünmesiz mal akışına sahip olmalı ve istikrarlı, adil bir düzenleme-denetim ortamı oluşturmalı\" uyarısı yapıldı.

May ile görüşmeye katılan ERT grubu üyeleri:

ERT Yönetim Kurulu Başkanı Carl-Henric Svanberg

ERT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vittorio Colao

Telefónica Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO José-María Álvarez-Pallete

AkzoNobel Yönetim Kurulu Başkanı Nils Andersen

Saint-Gobain Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Pierre-André de Chalendar

Centrica CEO Iain Conn

Rolls-Royce Yönetim Kurulu Başkanı Ian Davis

Iberdrola Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ignacio Galán

AstraZeneca Yönetim Kurulu Başkanı Leif Johansson

Ferrovial Yönetim Kurulu Başkanı Rafael del Pino

E.ON Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Johannes Teyssen

Investor AB Yönetim Kurulu Başkanı Jacob Wallenberg

ERT Genel Sekreteri Brian Ager