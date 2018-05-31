T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: Litvanya ve Romanya CIA'in işkence yapmasına izin verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Litvanya ve Romanya'nın CIA'in El Kaide şüphelileri Ebu Zubeyde ve Abdül Rahim el Naşiri'ye ülkelerinde kurulan gizli gözetim merkezlerinde işkence yapmasına müsaade ederek hak ihlalinde bulunduğuna hükmetti.

31 Mayıs 2018 13:12

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Litvanya ve Romanya'nın Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü'nün (CIA) iki El Kaide şüphelisine işkence yapmasına müsaade ederek hak ihlalinde bulunduğuna hükmetti.

11 Eylül saldırılarının ardından yakalanan, Ebu Zubeyde, ve Abdül Rahim el Naşiri halen Guantanamo Üssü'ndeki hapishanede tutuluyor.

CIA ise aralarında Litvanya ve Romanya'nın da bulunduğu ülkelerde gizli gözetim merkezleri kurmuştu.

AİHM iki ülkenin de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işkenceyi yasaklayan hükümlerini ihlal ettiğine karar verdi.

CIA'in işlettiği gizli gözetim merkezleri 11 Eylül saldırılarının ardından yıllarca saklı tutulmuştu.

Suudi Arabistan doğumlu, devletsiz bir Filistinli olan Ebu Zubeyde'nin 1990'larda El Kaide'ye militan kazandırmaktan sorumlu olduğu, daha sonraysa örgütün lideri Usame Bin Ladin ve El Kaide hücreleri arasında bağlantı kuran üst düzey isimlerden biri olduğu düşünülüyor.

Amerikan istihbaratına göre, Suudi Arabistan doğumlu Abdül Rahim el Naşi de Körfez Bölgesi'ndeki El Kaide operasyonlarından sorumluydu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AvrupaHakları Mahkemesi LitvanyaRomanya CIA El KaideEbu ZubeydeAbdül RahimNaşiriHakları MahkemesiLitvanyaRomanya Amerikan Merkezi Haber AlmaEl KaideEylülGuantanamoRomanyaHakları SözleşmesiSuudi ArabistanFilistinli
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24