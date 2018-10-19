Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye yorumu: Kriz değil, yavaşlama

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, “Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik duruma ‘kriz’ demem, ‘yavaşlama’ derim” diye konuştu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la görüşmek ve BRICA İstanbul Zirvesi’ne katılmak üzere Türkiye’ye geldi.

Hürriyet’ten İpek Yezdani’ye konuşan Chakrabarti, Türkiye’deki ekonomik durum için özetle şunları söyledi:

"ABD ile Türkiye ilişkilerinin son haftalarda olumlu yönde dengelenmesi Türk Lirası’nı güçlendirecektir. Yabancı yatırımcılar buna da dikkat eder. Ancak ekonominin yeniden güçlenmesi zaman alacaktır bu yüzden insanların sabırlı olması gerekiyor. Türkiye son yıllarda tüketime dayalı çok hızlı büyüdü. Şu anda karşı karşıya kaldığımız durum ise şüphesiz bir yavaşlama. Bu yıl Türkiye’de yüzde 3.9 oranında büyüme olacağını öngörüyoruz, gelecek yıl bu oran daha da düşebilir. Ancak iyi haber şu ki, yeni ekonomik program uygulandığı takdirde, Türkiye’de ekonominin iyileşmesi de daha hızlı olacaktır.

Ben Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik duruma ‘kriz' demem, 'yavaşlama' derim. Bütün ekonomilerin inişleri ve çıkışları olur. Türkiye son zamanlarda iniş döneminden geçiyordu ancak şimdi iyileşmesi için doğru politikalara sahip."