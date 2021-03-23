Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Goldman Sachs, yerli finansal teknoloji şirketi DgPays'e yatırım yapıyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, dijital ödeme teknolojileri şirketi DgPays’e yatırım yapıyor.

DgPays’in kurucusu ve CEO’su Serkan Ömerbeyoğlu, Goldman Sachs ve EBRD yatırımı ile daha da güçleneceklerini belirterek, “Dünyanın en önemli finans kuruluşlarının ilgi odağı olmaktan mutluyuz. Bu ortaklığın, stratejimizin bir parçası olan mevcut ürün ve hizmetlerimizi global trendlere paralel olarak uluslararası ölçeğe taşımak ve açık bankacılık gibi alanlarda geliştirdiğimiz yeni ve yüksek teknoloji ürünleri yerel ve küresel seviyede yaymak için de kaldıraç etkisi yapacağını düşünüyoruz” dedi.

"Türkiye fintech'te büyüyecek"

Goldman Sachs Varlık Yönetimi Birimi’nden Max Klimov ise Türkiye’nin finansal teknolojiler (fintech) alanında büyüyeceğine inandıklarını vurgulayarak, “En yenilikçi teknolojiler gerek ödeme sistemleri gerekse bireysel bankacılık alanlarında uzun zamandır tüketicilerin hizmetine sunulmakta. DgPays’in teknoloji altyapısı ve alanındaki tecrübesi ile sektörün ve paydaşlarının büyümesinde ve gelişmesinde kilit bir rol oynayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

DgPays ne zaman kuruldu?

Ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren DgPays, Serkan Ömerbeyoğlu tarafından 2017 yılında kuruldu. DgPays, halen başta bankalar, e-para şirketleri, mobil ağ operatörleri, sigorta şirketleri ve lojistik şirketleri olmak üzere 24 kurum; 55 milyon debit/ön ödemeli kart, 23 bin ATM ile 300 bine yakın işyerinde kullanılan Android POS ve Soft POS’tan oluşan bir çözüm ve hizmet ekosistemine sahip. DgPays, 2020 yılının Ağustos ayında da Doğuş Grubu’na ait sadakat programı ZUBİZU ile ortaklık yaptı.

Türkiye’nin hemen hemen bütün bankalarına hizmet veren DgPays, ATM, Pos, Ön Ödemeli Kart, Debit kart yönetim yazılım ve hizmetleri gibi geleneksel ödeme teknolojilerinin yanı sıra, dijital platformlar, elektronik cüzdan, ödeme geçiti altyapıları, mobil ödeme teknolojileri, NFC, QR, yeni nesil POS ve ödeme kabul eden teknolojiler ile ödeme sistemi ihtiyaçlarını uçtan uca karşılıyor. Şirket,firmalara sunduğu yazılım çözümlerinin yanı sıra, bu çözümlerin kullanıldığı platformların işletimini de yapıyor.