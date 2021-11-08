Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye'deki kadın girişimciler için 600 milyon Euro'luk fon sağlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşirken Reuters, EBRD’nin Türkiye’deki kadın girişimciler için 693 milyon dolarlık (600 milyon Euro) bir finansman desteği sağlayacağını duyurdu.

Sağlanan fonlar, "İş Hayatında Kadınlar" programı kapsamında, yerel bankalar aracılığıyla kadınların yönettiği işletmelere kredi olarak verilecek. 2014’te başlatılan programın ilk üç yılında, beş Türk bankası aracılığıyla 300 milyon Euro'luk kredi desteği sağlanmıştı.

Odile Renaud-Basso, "EBRD, kadın girişimcilerin maruz kaldığı fon uçurumunu kapatma ve Türkiye’ye kadınlarının gücünü ortaya çıkarmak için yardım etme konusunda kararlı" açıklaması yaptı.

EBRD, 38 ekonomi arasında en geniş portfolyoya sahip olan Türkiye’de 351 projeye toplam 14 milyar Euroluk fon sağladı.