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Ekonomi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Ford'a 650 milyon euro kredi

23 Ağustos 2021 12:11

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa pazarı için 1 tonluk ticari araçların yeni nesil tamamen elektrikli ve plug-in hibrid versiyonlarının üretimini desteklemek üzere Ford Otosan’a 650 milyon Euro kredi sağlayacak.

Ekonomist'in haberine göre Finansman paketi, EBRD’nin kendi kaynaklarından 175 milyon Euro kredi ile EBRD’nin A/B sendikasyon kredisi yapısı çerçevesinde diğer kredi verenlerden sağladığı 475 milyon Euro’luk krediden oluşuyor.

EBRD’nin toplam kredi tutarı için kayıtlı borç veren olduğu modelde; diğer ticari bankalar ve özel sektör kredi sağlayıcıları krediye piyasa koşullarında katılıyor.

Katılımcı kreditörler arasında; Akbank AG, Bank of China, BNP Paribas, Emirates NBD Bank (P.J.S.C.), Green for Growth Fund, HSBC, Industrial and Commercial Bank of China, Mediobanca, MUFG, QNB ve Société Générale var.

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