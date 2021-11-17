Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso: Yüksek enflasyon sorununu Erdoğan'a anlattım

T24 Ekonomi Servisi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, geçtiğimiz hafta Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede yüksek enflasyon sorununu gündeme getirdiğini belirtti.

Renaud-Basso, Reuters’a yaptığı açıklamada yatırımcıların Türkiye’de net ve güvenilir bir ekonomi politikası çerçevesi görmek istediklerini ifade etti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), geçen yıl 1,7 milyar Euro ile ülkeler arasında en fazla yatırımı Türkiye’ye yapmıştı.

Banka 2019’da da Türkiye’de 35 projeye 1 milyar Euro’luk yatırım yaptı.