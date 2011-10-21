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Politika

Avrupa ile 'KCK krizi'

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, KCK davasından yargılanmakta olan Viranşehir...

21 Ekim 2011 03:00

T24 - Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, KCK davasından yargılanmakta olan Viranşehir Belediye Başkanı Leyla Güven'in durumunun Avrupa Konseyi'nin siyasi denetim mekanizmaları tarafından gözetim altına alınmasını kararlaştırdı.

2009 yılında düzenlenen yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin AYBYK'daki heyetine giren BDP üyesi Leyla Güven, aynı yıl KCK davası kapsamında tutuklanmış ve yargılanmaya başlanmıştı. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin (AYBYK) Strasbourg'daki genel kurul toplantılarına sadece bir kez katılabilen Güven, 6 Ekim 2011 tarihinde AYBYK üyesi bir grup Avrupalı vekil tarafından Diyarbakır E-tipi cezaevinde ziyaret edilmişti.

AYBYK, bu ziyaret hakkında hazırladığı bilgi notunda, Leyla Güven'in fiziki koşullarının "yerinde", tutukluluk koşullarının ise "kötü" olduğunu bildirdi. Notta, Güven'in 8 tutuklu için öngörülmüş bir hücreyi 23 tutukluyla paylaştığı, ancak cezaevi personelinden kötü muamele görmediğini söylediği belirtildi. Bilgi Notunda, Leyla Güven'in, "bölgedeki siyasi sorunların Türkiye sınırları içinde çözümlenmesi gerektiği ve Türkiye'nin bütünlüğünün tehdit altında olmadığını" dile getirdiği de kaydedildi. 


Güven'in durumu yakın takipte 

Leyla Güven'in durumunu yakın takibe alan AYBYK, Avrupa Konseyi'nin tüm siyasi denetim mekanizmalarını da konuyu mercek altına almaya çağırdı.

AYBYK, Avrupa İnsan Hakları Komiseri'nden Türkiye'de tutuklu olan seçilmiş vekillerin durumunu incelemesini, Denetim Komisyonu'ndan Avrupa Yerel Özerklik Şartı temelinde yerel planda seçilmiş politikacıların durumunu takip etmesini, Venedik Komisyonu'ndan Türkçe dışındaki dilelrin kullanımı konusunu ele almasını, Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komistesi'nden de Leyla Güven'in Diyarbakır E-tipi cezaevindeki tutukluluk koşullarını yerinde gözlemlemesini istedi.

AYBYK, serbest bırakılmaması halinde en geç bir yıl içinde Leyla Güven'le görüşmek üzere Diyarbakır'a yeni bir heyet gönderme kararı da aldı. 


PKK saldırılarına kınama  

Öte yandan, AYBYK'nın İngiliz başkanı Keith Whitmore, Hakkari'de PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıları "şiddetle kınadığını" belirten yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada, "Hiçbir dava terör eylemleriyle savunulamaz. Tersine, bu saldırı demokratik toplumlarımızın temellerini baltalamaktadır" ifadelerine yer verildi.


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