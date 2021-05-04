Avrupa İlaç Kurumu, Çin aşısı SinoVac'ı gerçek zamanlı incelemeye aldı

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Avrupa Birliği'nin Avrupa İlaç Kurumu(EMA), Türkiye'de de kullanılan Çin yapımı Koronavirüs aşısı SinoVac hakkında gerçek zamanlı inceleme başlattığını duyurdu.

EMA, aşı hakkındaki verilerin yayımlandıkça inceleneceğini, böylece potansiyel onay sürecinin hızlanacağını belirtti.

SinoVac aşısının etkisi çeşitli araştırmalarda yüzde 50 ile yüzde 90 arasında fark gösterdi. Aşıya sadece Çin, Endonezya, Brezilya ve Türkiye acil kullanım onayı verdi.

Nisan ayı başında SinoVac, üçüncü bir üretim noktasıyla anlaştığını ve yıllık üretim kapasitesini 2 milyar doza çıkaracağını açıklamıştı.

Avrupa Komisyonu dün, salgın sayılarının az olduğu ülkelerin yanı sıra AB onaylı aşıları yaptıran insanların da AB ülkelerine girebilmesine izin verilmesini teklif etmişti.

Türkiye'de kullanılan aşılardan sadece Pfizer/BioNTech Koronavirüs aşısının AB'den kullanım onayı bulunuyor. Türkiye'nin gelecekte üreteceği ve kullanacağı açıklanan Rus aşısı Sputnik V'nin ise onay için inceleme süreci sürüyor. Macaristan ve Slovakya ise AB'den onay sürecini tamamlamamasına rağmen Sputnik V'yi kullanıyor.