Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozuna onay verdi

Avrupa Birliği’nin (AB) ilaç düzenleyicisi olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA); Covid-19 hastalığıyla mücadele kapsamında Pfizer-BioNTech'in geliştirmiş olduğu aşının üçüncü dozunun yetişkinler üzerinde uygulanmasına yeşil ışık yaktı.

Avrupa İlaç Ajansı’nın yaptığı açıklamalara göre, 18 ila 55 yaş arasındaki bireyler üzerinde yapılan çalışmalar, üçüncü bir dozun kişideki antikor düzeyini arttırarak bağışıklığı güçlendirdiğini kanıtladı. Ajans, sağlıklı yetişkin bireylerin üçüncü bir Pfizer-BioNTech aşısı dozunu, ikinci dozun üzerinden 6 ay geçmesi şartıyla takviye olarak vurulabileceğini aktardı.

Üçüncü dozun yol açabileceği muhtemel yan etkilere dair çalışmalar devam ediyor

EMA, ayrıca Moderna ve Pfizer-BioNTech'in mRNA teknolojisinin yardımıyla geliştirdiği aşıların takviye üçüncü dozunun, ikinci doz vurulduktan 28 gün sonra bağışıklığı çok fazla düşmüş olan kişilere de verilebileceğini açıkladı. Bunlara ek olarak, çok nadir de olsa görülmesi muhtemel olumsuz yan etkilerin, üçüncü dozdan sonra ne şekilde etkiler oluşturabileceğine dair henüz yeterli veri olmadığı ve bu konudaki araştırmaların devam ettiği kaydedildi.

Sırasıyla Aralık 2020 ve Ocak 2021’de AB’den ‘güvenli ve etkili’ olduğuna dair geçer not alan Pfizer-BioNTech ve Moderna aşısı; şimdilerde AB ülkelerinde 12 yaşını geçmiş bireylere iki doz olacak şekilde uygulanıyor.

EMA’nın kararlarının tavsiye niteliği taşıdığı Avrupa Birliği’ne üye olan ülkeler; uygulamalar da kendi kararlarını vermekte özgürler. Hali hazırda Pfizer-BioNTech tarafında geliştirilen aşının üçüncü dozu, farklı sebeplere bağlı olarak bağışıklığı zayıf kişilere uygulanıyor.