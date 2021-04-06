Avrupa İlaç Ajansı'ndan kendi yöneticisinin üzerine açıklama: Astrazeneca aşısı-kan pıhtısı incelememiz sonuçlanmadı

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Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç denetleme kurulu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca-Oxford Üniversitesi Koronavirüs aşısı ile kan pıhtısı vakaları arasında kesin bir bağlantı olduğuna dair bir sonuca varmadıklarını bildirdi.

EMA'nın İlaç Stratejileri Direktörü Marco Cavaleri, bugün yayımlanan bir söyleşisinde aşı ile kan pıhtıları arasındaki bağlantının "çok açık" olduğunu söylemişti.

EMA ise aşı ile ilgili incelemelerin devam ettiğini ve henüz bir sonuca varmadıklarını bildiren bir açıklama yayımladı.

EMA, Independent'a yaptığı açıklamalarda aşının faydalarının risklerden çok daha ağır bastığı ve insanların fırsat bulursa yaptırması gerektiği yönündeki açıklamasının hala arkasında olduğunu ifade etmişti.

Almanya, Fransa, Hollanda ve Kanada, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını bu endişeler nedeniyle sadece yaşı ilerlemiş insanlarla sınırlamıştı.