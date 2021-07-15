Avrupa İlaç Ajansı: Delta varyantına karşı iki doz aşı yapılmalı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Covid-19 aşılarının Delta varyantına karşı koruma sağlayabilmesi için Covid-19 aşısının iki dozunun da yaptırılması gerektiğini vurguladı.

Euronews'da yer alan habere göre, Avrupa Birliği çapında aşılama kampanyasının hızlanmasına rağmen yeni vaka satısında artış görüldüğüne dikkat çeken ajanstan yapılan açıklamada "Ön çalışmalar Covid-19 aşılarının iki dozunun Delta varyantına karşı yeterli koruma sağladığını gösteriyor" denildi. EMA, ülkelere Delta varyantının etkisinin kontrol altına alınması için aşılama programlarını hızlandırma çağrısı yaptı.

EMA, iki dozunu onayladığı aşıların Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca olduğunu yineledi.

Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, ağustos ayının sonunda Koronavirüs vakalarının yüzde 90'ı Delta varyantı olacak. Araştırmalar, bu varyantın yüzde 40-60 arasında daha bulaşıcı olduğunu gösterdi.