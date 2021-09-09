Avrupa İlaç Ajansı, Covid aşısında üçüncü dozu değerlendiriyor

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 16 yaş ve üzerindeki kişilerde 2. dozdan en az 6 ay sonra verilecek bir BioNTech/Pfizer hatırlatıcı aşı dozunun kullanımını hakkında yapılan başvuruları değerlendirdiğini açıkladı.

EMA Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Aşılar Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri, 16 yaş ve üzerindeki kişilerde 2. dozdan en az 6 ay sonra verilecek bir BioNTech/Pfizer hatırlatıcı dozunun kullanımının değerlendirildiğini ve sonuçların önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklanacağını bildirdi.

Cavaleri, bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış olanlar veya bazı yaşlı hastalar gibi Covid-19 aşısına yetersiz yanıt verebilecek kişiler için ek aşı dozlarının düşünülmesi gerektiğine dair kanıtların daha net hale geldiğini ekledi.

Covid-19 hastaları için aşıların yanı sıra tedaviye de ihtiyaç olduğunu belirten Cavaleri, "EMA, hastanede yatan Covid-19 hastalarında kullanılacak 3 bağışıklık sistemi düzenleyici ilaç için belirtileri gözden geçiriyor. 4 antiviral monoklonal antikor ürünü, hastalığın ilerlemesini önlemek ve bazı durumlarda Covid-19’u önlemek için, hafif tedavi olarak şu anda EMA’nın incelemesi altındadır" dedi.