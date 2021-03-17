Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısı ile kan pıhtısı oluşumu arasında bağ olduğuna dair belirti yok

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Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç denetleme kurulu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği aşının bazı kişilerde görülen kan pıhtılarının oluşmasında rol oynadığına dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi.

EMA Direktörü Emer Cooke, "Hâlâ AstraZeneca aşısının Covid-19'u önleme ve hastaneye kaldırılma oranını düşürme gibi artılarına baktığımızda bu faydaların yan etkilerle ilgili risklerden ağır bastığına ciddi biçimde ikna olmuş durumdayız" dedi. EMA'dan dün yapılan açıklamada da bulgulara göre artıların eksilerden daha ağır bastığı ifade edilmişti.

Cooke, "Şu anda aşının bu duruma (kan pıhtılarına) sebep olduğuna dair bir işaret yok" diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü ve AstraZeneca'nın kendisi de benzer açıklamalarda bulunmuştu.

Cooke, aşının negatif etkilerini takip etmeye devam ettiklerini söyledi. EMA'nın perşembe günü konuyla ilgili bir rapor yayımlaması bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi Cooke'un ifadelerinden sonra orta bir açıklama yaparak, "EMA'nın bugün yaptığı ön açıklamalar umut verici" diye konuştu.

Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi 4 büyük AB ülkesi, aşıyı yaptıran bazı kişilerde kanama, kan pıhtısı oluşumu ve trombosit sayısında düşüklük gözledikten sonra AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.