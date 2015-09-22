Avrupa, iklim değişikliği ile mücadeleye 180 milyar Euro ayıracak

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Avrupa Birliği (AB) bütçesinden 180 milyar Euro'nun iklimle ilgili alanlarda harcanacağını söyledi.

Sefcovic, Brüksel'de yapılan AB Bütçe Konferansı'ndaki konuşmasında, "İklim değişimi oluyor. İklim gerçekten değişiyor. Ülkelerde iklimsel felaketler yaşanıyor. İnsanlar bizden iklim değişimi ile mücadele etmemizi bekliyor" dedi.

AB'nin iklim değişimi ile mücadelede ön saflarda olacağına dikkati çeken Maros Sefcovic, "AB bütçesinin yüzde 20'si iklimle ilgili alanlara harcanacak. AB, 180 milyar avroyu iklim eylemlerine harcayacak" diye konuştu.

Sefcovic, AB'nin uygulayacağı bütün politika alanlarında iklimsel etkilerin göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret ederek, mali kaynakların ve imkanların bu yüksek siyasi hedefe uygun harcanması gerektiğini vurguladı.

Tüm yatırımların kamu bütçesi vasıtasıyla desteklenemeyeceğini belirten Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Sefcovic, kamunun özel sektör yatırımlarının önünü açmaya yönelik davranması gerektiğini ifade etti.

Maros Sefcovic, iklim değişiminin küresel bir konu olduğuna dikkati çekerek, "AB hem içeride, hem dışarıda iklim değişikliğiyle ilgili üzerine düşen görevi yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin iklim alanında bilimsel çalışmalara ve inovasyona yaklaşık 63 milyar avro tutarında kaynak sağlanacağını da söyleyen Sefcovic, kazanımların gerek enerjinin, gerekse doğal kaynakların daha verimli kullanılması olarak herkese fayda sağlayacağını anlattı.