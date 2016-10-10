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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa, HSYK'yı 'dışlamaya' hazırlanıyor

Avrupa Yargı Kurulları Ağı (ENCJ), Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) "gözlemci" statüsünü askıya almaya hazırlanıyor.

10 Ekim 2016 20:43

Avrupa Yargı Kurulları Ağı (ENCJ) Yönetim Kurulu, 15 Temmuz sonrası görevinden alınan binlerce hakim ve savcının durumu hakkında HSYK'dan "tatmin edici bilgi alınamadığından" yola çıkarak HSYK'nın "ENCJ'de gözlemci statüsüne sahip olmak için gerekli şartları "karşılayamaz" hale geldiğini bildirdi.

Yönetim Kurulu HSYK'nın gözlemci statüsünün askıya alınması amacıyla ENCJ Genel Kurulu'nu aralık ayında olağanüstü toplantıya çağırdı.

ENCJ, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yasama ve yürütmeden bağımsız olan ve yargının bağımsızlığı için çalışan kurum ve kurulları bir çatı altında topluyor. AB içinde bağımsız bir yargı kuruluna sahip tüm ülkeler bu çatı kuruluşunda tam üye statüsüne sahipler. AB içinde olup bağımsız bir yargı kuruluna sahip olmayan ülkeler ve AB üyeliğine aday ülkeler ise "gözlemci" statüsünde ENCJ çalışmalarına katılıyorlar.

Karar doğrulandı

Strasbourg'da devam eden Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) genel kurul toplantıları paralelinde 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'de adalet sisteminin durumu hakkında bir toplantıda konuşan Avrupa Yargıçlar Birliği (EAJ) Başkanı Christophe Regnard da ENCJ Yönetim Kurulu'nun aldığı kararı doğruladı ve HSYK'nın gözlemci statüsüne son verilme olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

YARSAV'nın 15 Temmuz sonrası kapatılmasını eleştiren EAJ Başkanı, Avrupa Konseyi'nden Türkiye'de adalet sistemi ve yargı bağımsızlığı konularını takip etmek amacıyla bir uluslararası bağımsız komisyon oluşturulması çağrısında bulundu.

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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