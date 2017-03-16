Avrupa, Hollanda'daki seçim sonuçlarından memnun

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Hollanda'da Çarşamba günü yapılan genel seçimlerde Mark Rutte'nin lideri olduğu Halkların Özgürlük ve Demokrasi Partisi'nin (VVD) birinci çıkması ve İslam karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) beklendiği kadar yüksek oy oranına ulaşamamasını memnuniyetle karşıladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, seçim sonularını "demokrasi adına güzel bir gün" olarak tanımladı ve VVD'yi tebrik etti.

Merkel, bu sonucun net şekilde Avrupa yanlısı bir mesaj gönderdiğini belirtti.

Hollanda'da Çarşamba günü yapılan ve 31 partinin katıldığı genel seçimlerde, Rutte'nin lideri olduğu VVD, parlamentodaki 150 sandalyenin 33'ünü kazandı.

Aralık-Ocak döneminde oy oranını yüzde 20'nin üzerine çıkartan Geert Wilders önderliğindeki aşırı sağcı İslam karşıtı PVV ise sandalye sayısını beş artırarak 20'ye yükseltti. Hristiyan Demokratlar ve liberal D66 partisi de 19'ar sandalye aldı.

Hollanda'daki genel seçimler, Avrupa'da kamuoyu yoklamalarına göre yükselişe geçtiği görünen aşırı sağcı ve göçmen karşıtı eğilimi ölçmek anlamında yakından izleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da sonuçları "aşırıcılığa gönderilmiş net bir mesaj" olarak nitelendirdi.

İngiltere'nin Haziran ayındaki referandumda AB'den çıkma yönünde oy kullanmasının ardından Avrupa'da aşırı sağ siyasi hareketlerin yükseldiği bir dönemde bu yıl içinde yapılacak olan bir dizi seçim birliğin geleceği açısından yakından izleniyor.

Hollanda'nın ardından Nisan ve Mayıs aylarında Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri, Eylül'de de Almanya'da genel seçimlerin yapılması planlanıyor.

Hollanda seçimlerinin sonuçları AB Komisyonu'nda da sevinç yarattı.

AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas da Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker'in Rutte'yi tebrik ettiğini, sonucun "Avrupa yanlısı ve aşırıcılığa karşı" olduğunu söylediğini belirtti.

Avrupa Parlamentosu'nun en büyük grubu olan Hristiyan Demokratların (EVP) Başkanı Manfred Weber de sonucu "Avrupa karşıtlarına indirilmiş gerçek bir darbe" olarak yorumladı.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni de sevincini "AB karşıtı sağcılar Hollanda'da kaybetti" mesajıyla paylaştı. Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ise Twitter'da "Popülizm işe yaramadı" yazdı.

Finlandiya'nın AB'ye şüpheyle yaklaşan Dışişleri Bakanı Timo Soini ise sonucun tek bir soruna odaklanan partilerin başarılı olamayacağını gösterdiğini söyledi.

Soini, "Sonuçlar gündemi dar olan bir partinin çok da yükselemeyeceğini gösteriyor. bir siyasi parti aynı zamanda ekonomi, dış ilişkiler ve diğer politikalarını belirlemeli. seçimlerde başarı ancak böyle elde edilir" dedi.

Fransa'da ilk turu gelecek ay yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminin bağımsız adayı Emmanuel Macron "Hollanda bize aşırı sağın kaçınılmaz son olmadığını ve ilericilerin ivme kazandığını gösteriyor" dedi.

Hollanda'daki genel seçimler, Avrupa'da kamuoyu yoklamalarına göre yükselişe geçtiği görünen aşırı sağcı ve göçmen karşıtı eğilimi ölçmek anlamında önemliydi.