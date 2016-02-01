Avrupa Hentbol Şampiyonası: Avrupa'nın hentbolda en büyüğü Almanya



Polonya'da düzenlenen 2016 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda şampiyon Almanya oldu. Alman hentbolcular İspanya’yı 24-17 bir skorla mağlup etti.

Hentbolcuların favori ekipleri eleyerek şampiyonluğu eldet etmesi Almanya'da yankı buldu. Zaferle ilgili yorum ve açıklamalardan bazıları şöyle:

Joachim Gauck (Almanya Cumhurbaşkanı): "Turnuvanın en genç takımı olarak muhteşem bir zafere imza attınız. Başarınız tüm Almanya'yı sevince boğdu."

Alman Millilerin antrenörü: Başarı tesadüf değildi

Dagur Sigurdsson (Alman milli hentbol takımı antrenörü): "Muazzam bir duygu bu. Takım olağanüstüydü. Şimdi herkese teşekkür etme zamanı. Başarıya yoğunlaşıp zaferi elde ettik. Tesadüf değildi, 1,5 yıldır ciddi mesafe aldık."

Andreas Wolf: "Başta savunma olmak üzere çok iyi oynadık. İspanyollar kötü değildi, ama sonunda kazanan biz olduk."

Oliver Roggisch (Alman milli hentbol takımı menajeri): "Bütün bunları izah etmek çok zor. Andreas Wolf dünya klasında oynadı, daha iyi olamazdı. Takımla, antrenörle, herkesle gurur duyuyorum. Gençler muazzam bir oyun çıkardı."

Bob Hanning (Alman Hentbol Federasyonu Başkan Yardımcısı): "Başta savunma olmak üzere muhteşem bir performans ortaya kondu. Bu takım tarih yazdı. Başarıda aslan payı da takımı hep doğru yönde sevk eden Dagur Sigurdsson'a ait."

'Alman hentbolünün en büyük sansasyonlarından biri'

Stefan Kretzschmar (eski milli futbolcu, ARD Televizyonu danışmanı): "Hiç bu kadar derinden etkilenmemiştim. İnanılması zor, muhteşem bir an. Altın olacağını ben dahi tahmin edemezdim. Bu ekibin Avrupa şampiyonu olması Alman hentbolünün en büyük sansasyonlarından biri oldu."

Franz Beckbauer (eski futbolcu, Sky90 yorumcusu): "Süper! Oyundan oyuna performanslarını artırdılar. Sahip olduğum tüm şapkaları önlerinde çıkarıyorum. Aslında şampiyonanın favorilerinden sayılmıyorlardı."