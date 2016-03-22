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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa havaalanları ne kadar güvenli?

Güvenlik uzmanları, Türkiye dışında Avrupa’daki havaalanlarının hiçbirinde check-in öncesinde cihaz taraması yapılmadığına dikkat çekiyor.

22 Mart 2016 22:56


Özellikle 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından havaalanlarında giderek sıkılaştırılan güvenlik önlemleri yolcuları bezdirecek hale geldi. AB'nin merkezi Brüksel'deki havaalanına alınan tüm önlemlere rağmen üç bombanın birden sokulabilmesi, havaalanı güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getirdi. İki terörist üzerlerindeki patlayıcı yüklü yelekleri infilak ettirirken, güvenlik güçleri sonradan havaalanında patlamamış üçüncü bir bomba bularak etkisiz hale getirdi.

Brüksel havaalanında terminale giriş öncesinde arama olmaması, teröristlerin işini kolaylaştırdı. Ancak uzmanlar, Türkiye istisna olmak kaydıyla Avrupa'daki havaalanlarında kontrollerin check-in sonrasında yapıldığına dikkat çekiyor.

Havacılık alanında güvenlik danışmanlığı hizmeti veren Augmentiq şirketinin yöneticisi Matthew Finn, havaalanının sadece yarısının güvenli olmasının garip bir durum olduğunu belirterek, “Otoparka vardığınız ilk dakikadan itibaren tüm havaalanının güvenli olması gerekir” diyor.
 

Terminale kadar kontrol yok
 

Uzmanlar, Avrupa havaalanlarının Afrika, Ortadoğu ve Güneydoğu Asya'dakilerle karşılaştırıldığında oldukça açık ve rahat olduğu görüşünde. Bu bölgelerdeki pek çok havaalanında yolcuların belgeleri ve eşyaları, daha havaalanı binasına girmeden önce kontrol ediliyor.

Avrupa'daki tek istisna ise yolcu ve bagajların terminale girişte ve ardından check-in sonrasında da cihazdan geçirildiği Türkiye. Moskova’da da terminal girişlerinde kontrol yapılıyor.

Güvenlik konusunda en hassas ülkelerden biri şüphesiz İsrail. Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havaalanı'nın eski güvenlik müdürü Pini Schiff, “İki teröristin terminal bölgesine patlayıcı maddelerle girilebilmesi şüphesiz son derece büyük bir hataya işaret ediyor” diyor.
 

Bir kilometre öncesinde arama
 

Somali merkezli Eş Şebab militanlarıyla mücadele eden Kenya'da da sıkı güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Başkent Nairobi’deki havaalanında ana terminale bir kilometre uzaklıkta bir kontrol noktası bulunuyor. Yolcular burada içinde bulundukları araçlardan indirilerek aranıyor.

Nairobi ve diğer Manila gibi havaalanlarında da yolcuların terminal binalarına girmeden önce pasaportlarını göstermeleri ve tarama cihazından geçmeleri gerekiyor.

Havacılık alanında güvenlik danışmanlığı hizmeti veren Augmentiq şirketinin yöneticisi Matthew Finn, hükümetlerin havaalanı güvenliği konusunu yeniden düşünmeleri ve istihbarat birimlerinin daha fazla bilgi paylaşması gerektiğini belirtiyor. Finn'e göre çözüm, yolcuya yük olmadan tarama yapan modern cihazların kullanımının yaygınlaştırılması. Güvenlik uzmanı, terminal öncesi tarama cihazları ve diğer önlemlerin maliyetinin çok yüksek olacağını da sözlerine ekliyor.

ABD'den güvenlik danışmanlık şirketi Country Risk Solutions'ın Başkanı Daniel Wagner ise bunun yakın zamanda gerçekleştirilebileceğini düşünmediğini belirtiyor. Bu düşüncesine gerekçe olarak da yetkililerin bu konuda bir aciliyet hissetmemesini ve yeterince para ayrılmamasını gösteriyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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