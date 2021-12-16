Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi: Omicron varyantı hastaneye başvuru ve ölümleri artırabilir

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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Koronavirüs’ün Omicron varyantının Avrupa’da Covid ölümlerini artırabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Avrupa’da Noel toplanmalarında kişi sayısının düşürülmesini önererek Omicron varyantının yüksek bulaşıcılığına işaret etti. Avrupa’nın sağlık kurumu, bu kış hastaneye başvuru ve ölümlerin artabileceğini söyledi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin tavsiyeleri, hükümetlere Covid-19 önlemlerini yeniden uygulamaya başlamaları yönünde bir çağrıyı da içerdi.

ECDC Direktörü Dr. Andrea Ammon “Omicron’un Avrupa’da yayılma olasılığını ‘çok yüksek’ olarak belirledik. Bu durumda tek başına aşılama bizi Omicron varyantından korumayacak çünkü hala aşısızların olduğu durumu çözmek için yeterli zaman olmayacak” dedi. Ammon, maske ve mesafe önlemlerinin yanı sıra hükümetlerin evlerde toplanma konusunda da bir uyarı yapabileceğini söyledi.