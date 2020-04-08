Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Avrupa'da ölümler beklenenden yüksek ancak salgın henüz zirve noktaya ulaşmadı

Koronavirüs'ün neden olduğu Covid-19 salgını Avrupa’da hâlâ çok sayıda insanı etkilemeye devam ederken Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) salgının zirve noktasına ulaştığına dair henüz bir işaret bulunmadığını duyurdu.

Duvar'ın haberine göre; ECDC tarafından çarşamba günü yayımlanan risk raporunda, Covid-19 dahil tüm nedenlerden kaynaklanan ölümlerin oranının, Belçika, Fransa, İtalya, Malta, İspanya, İsviçre ve İngiltere’de beklenenden yüksek olduğu bildirildi. Ölüm oranı izleme sisteminde özellikle 65 yaş üstü ölümlerin beklenenden daha yüksek çıktığı belirtildi.

ECDC açıklamada, İtalya ve Avusturya’da Covid-19 vaka ve ölümlerin azalmasına rağmen salgında zirve noktasına ulaşıldığına dair bir belirti olmadığını ifade etti.

Merkezin direktörü Andrea Ammon, mevcut durumda bölgedeki bulgulara bakıldığında, virüsün sürekli yayılmaya devam etmesinin beklenebileceğini söyledi. Ammon raporda, kısıtlayıcı önlemlerin ekonomik ve toplumsal sonuçlarının yıkıcı olmasına rağmen, sosyal mesafe önlemlerini kaldırmak için henüz çok erken olduğunu belirtti.