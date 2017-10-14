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Spor

Avrupa Halter Şampiyonası'na katılacak olan Gençler ve 23 Yaş Altı Milli Takımı Arnavutluk'a gitti

ANKARA,(DHA)Arnavutluk'un Tiran Şehrinde 15-21 Ekim 2017 tarihlerinde yapılacak olan Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonasına katılacak halter milli takımı son hazırlıklarını tamamlayarak Arnavutluk'a gitti

14 Ekim 2017 18:40

ANKARA,(DHA)Arnavutluk\'un Tiran Şehrinde 15-21 Ekim 2017 tarihlerinde yapılacak olan Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonasına katılacak halter milli takımı son hazırlıklarını tamamlayarak Arnavutluk\'a gitti.
Şampiyonada Türkiye\'yi 14 erkek, 9 kadın olmak üzere toplam 23 sporcu temsil edecek. Avrupa Şampiyonası\'na 31 ülkeden 85 kadın 123 erkek olmak üzere toplamda 208 sporcu katılacak.
Türk halterinin geleceğe umutla baktığını ifade eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, \"Yeni açtığımız beyaz sayfayı altyapı takımlarımızın başarılarıyla süslüyoruz. Sporculara güvenimiz tam. Avrupa şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Arnavutluk\'da bayrağımızı göndere çektirecek ve İstiklal Marşımızı okutacağız. Bunu başaracak güç ve öz güven bizlerde var\" dedi.
Arnavutluk\'un Tiran Şehrinde yarın başlayacak olan Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonasının ilk gününde bayanlar 48 kg, erkekler 56 ve 62 kg müsabakaları yapılacak. İlk gün müsabakalarında saat 11.00 de 44 kg\'da Gamze Karakol  ve 48 kg\'da Ayşe Doğan podyuma çıkacaklar. 13.30\'da başlayacak olan 56 kg erkekler müsabakasında ise Caner Toptaş ve 18.00 de  62 kg da Ramazan Kara podyuma çıkacaklar

(FOTOĞRAFLI)

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