Avrupa Güreş Şampiyonası başladı

DAĞISTAN,(DHA)

Rusya Federasyonu\'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti\'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen organizasyon, grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda yapılan eleme müsabakalarıyla başladı.

Sabah seansındaki maçların ardından Grekoromen stilde 130 kiloda Rıza Kayaalp ve 55 kiloda Ekrem Öztürk, yarı finale yükseldi.

Grekoromen stilde daha önce 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan 130 kiloda sporcumuz Rıza Kayaalp ilk maçında geçen yıl Sırbistan\'daki Avrupa şampiyonasında finalde yendiği Macar Balint Lam ile karşı karşıya geldi. Üst üste 7, toplamda 8\'inci Avrupa şampiyonluğunu hedefleyen Rıza, rakibini 2 dakikalık süre içerisinde 9-0 sayı tuşuyla geçerek çeyrek finale çıktı.

Rıza Kayaalp, çeyrek finalde Belaruslu Georgi Chugoshvili ile mücadele etti. Kendini fazla yormayan milli sporcumuz rakibini 5-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı. Rıza, bu akşam yarı finalde Rumen Alin Alexuc Ciurariu ile karşı karşıya gelecek.

55 kiloda katılımın az olmasından dolayı şampiyonaya çeyrek final maçından başlayan Ekrem Öztürk, Hırvat Sandro Frankol\'u 9-0 sayı tuşuyla yenerek yarı finalde mücadele etme hakkı kazandı. Milli sporcumuz yarı finalde Estonyalı Helary Maegisalu ile eşleşti.

Geçen yıl Fransa\'nın başkenti Paris\'te dünya şampiyonluğuna ulaşan Metehan Başar ise Avrupa Şampiyonası\'na erken veda etti. Aynı zamanda son Avrupa ikincisi olan Metehan, 87 kilo ilk tur müsabakasında Polonyalı Tadeusz Michalik ile 2-2 berabere kaldı. Metehan, son sayıyı Polonyalı güreşçi aldığı için karşılaşmayı kaybetti.

77 kiloda milli güreşçi Serkan Akkoyun, Gürcü Tornike Dzamashvili karşısında 5-4 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayarak minderden 7-5 mağlup ayrıldı.

Polonyalı Michalik ve Gürcü Dzamashvili\'nin final şansı kalmadığı için milli sporcular Metahan ve Serkan, repesaj hakkı elde edemeyerek şampiyonadan elendi.

63 kiloda mücadele eden Rahman Bilici ise ilk maçında Moldovalı Donior Islamov\'a 5-2 yenildi. Yarı finale kalan Islamov\'un akşam seansında final vizesi alması halinde Rahman, yarın repesaj maçına çıkacak. Aksi takdirde milli güreşçi Rahman da şampiyona dışında kalacak.

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