Avrupa 'Güneş'i farklı görecek

Bugüne kadar 2.5 milyon izleyiciye ulaşan Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği “Güneşi Gördüm” filmi yurtdışı festivallerine çarpıcı bir afişle gidiyor. Hollywood filmleri için tasarladığı afişlerle dünya çapında ün kazanan Emrah Yücel, film için üç ayrı çalışma yaptı. Film, yurtdışına bu üç çalışma arasından travesti rolündeki Cemal Toktaş’la Mahsun Kırmızıgül ve Murat Ünalmış’ın birlikte yer aldığı afişle pazarlanıyor.Seçilen afişin kendisinin de favorisi olduğunu belirten Emrah Yücel, “Mahsun hem epik bir film dokusu içerisinde derdini aktarıyor, hem de hak ettiği ticari başarıyı yakalıyor. Mahsun Kırmızıgül’ün filmde ‘tabu’ olarak değindiği konular ve korkusuzca karmaşık hikâyeleri bir araya getiriş biçimi, cesur tavrının ve ustalığının net bir göstergesi” dedi.