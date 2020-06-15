Avrupa gözlem uydusu SolO, Güneş’in 77 milyon kilometre yakınından geçti

Avrupa Uzay Ajansı ESA tarafından Şubat'ta ayında Florida'daki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatılan gözlem uydusu SolO (Solar Orbiter), bugün Güneş'in 77 milyon kilometre yakınından geçti.

SolO, "Perihelion" adı verilen bu yakın geçişi, Venüs ve Merkür arasındayken yaptı.

Bir-buçuk milyar dolarlık bir bütçeyle 600 santigrat derece sıcaklığa dayanabilecek şekilde yapılan gözlem uydusunun, önümüzdeki yıllarda Güneş'e 43 milyon kilometre kadar yaklaşması planlanıyor.

Daha önce sadece beş uzay görevinde Güneş'e bu kadar yaklaşılmıştı.

Amerikan Parker Solar Projesi'nde gözlem uydusu 7 Haziran'da Güneş'in 17 milyon kilometre yakınından geçmişti.

Dünya, Güneş'in yörüngesinde ortalama 149 milyon kilometre mesafede dolanıyor.

Titanyum zırha sahip olan SolO'nun montajı İngiltere'de uçak üreticisi Airbus tarafından yapıldı.

Güneş'in manyetik hareketliliği incelenecek

Bilim insanları, bu projeyle Güneş'in manyetik hareketliliği de dahil, birçok bilinmeyeni açığa çıkarmayı umuyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) da Solar Orbiter görevine katkıda bulunuyor.

Güneş'in kütlesinde zaman zaman yaşanan patlamalarla uzaya yaydığı milyarlarca ton cisim ve manyetik alan Dünya'ya da direkt olarak etki yapıyor.

Enerji ve iletişim sistemleri bu patlamalar sonucu devre dışı kalabiliyor.

Hatta olası bir "süper patlamanın" dünyayı tamamen karanlığa gömebileceği de tahmin ediliyor.

Bilim insanları SolO uzay aracından elde edilecek bilgilerle, Güneş'teki böyle patlamaları önceden tahmin edebilmeyi umuyor.

Fırınlanmış hayvan kemikleri

Uzay aracının çok fazla ısınmasını engellemek için kaplamalardan biri fırınlanmış hayvan kemiklerinden üretilmişti.

SolO'nun üzerinde, 10 görüntüleme ve inceleme cihazı var.

Bu cihazlar, Güneş'in yaydığı gaz ve manyetik alan örneklerini toplayacak. Manyetometre dışındaki cihazların gelecek yıl aktif hale getirilmesi planlanıyor.

Önümüzdeki on yılda, Güneş fiziği konusunda önemli keşiflerin yapılması bekleniyor.

Amerikalı uzay araştırmacıları da çok benzer bilimsel amaçları olan Parker Güneş Projesi'ni yakın bir zaman önce hayata geçirmişti.

Hawaii'de Maui Adası'ndaki bir yanardağın zirvesine yerleştirilen Inouye teleskobu ile Güneş'in şimdiye kadar çekilmiş en ayrıntılı görüntüleri elde edilmişti.