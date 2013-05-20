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Sağlık

Avrupa giderek şişmanlıyor

Avrupa Birliği Komisyonu'na göre Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan vatandaşların yüzde 50'si aşırı kilolu ve şişmanlık artık mücadele edilmesi gereken bir hastalık haline geldi

20 Mayıs 2013 10:30

Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan vatandaşlar arasında şişmanların sayısı hızla artıyor. Macaristan bu konuda başı çekiyor. 18 yaşından büyük vatandaşların yüzde 28'i aşırı kilolu. Macaristan'ı İngiltere, İrlanda, Malta, Lüksemburg ve Çek Cumhuriyeti takip ediyor. Aşırı kilolular listesinin son sıralarında ise Romanya, İtalya ve Hollanda bulunuyor.

Avrupa Birliği Komisyonu'na göre bu konuda acilen harekete geçilmek zorunda. AB Komisyonu'nun Almanya'daki sözcüsü Reinhard Hönighaus, sağlık konusunun ilgili ülkelerin sorumluluğunda olduğunu hatırlatıyor, ancak AB ülkelerinin bu konuda ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekiyor. AB'nin üye ülkelerde sağlıklı beslenme projelerine mali kaynak ayırdığını söyleyen Hönighaus, örneğin okullarda süt ve meyvenin dağıtıldığı projelere destek verildiğini belirtiyor.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, her yıl Mayıs ayının üçüncü cumartesi günü Avrupa Obezite Günü. Bu vesileyle çok sayıda etkinlik düzenleniyor. Bu etkinliklerde obezitenin nedenlerini ele alan toplantı ya da paneller yapılıyor. AB Komisyonu son yıllarda özellikle çocuklar arasında obezitenin yaygın hale gelmesine ağırlık veriyor.

Alman Obezite Topluluğu Sözcüsü, beslenme uzmanı Dr. Stefanie Gerlach'a göre sadece bilgilendirme ve aydınlatma kampanyaları obezite ile mücadelede yeterli olmuyor. Gerlach'a göre Almanya'da birçok yetişkin daha kolayına geldiği için sağlıksız yiyecekler tüketebiliyor. Gerlach sağlıklı beslenmek için insanların daha fazla enerji harcaması gerektiğini, beslenme alışkanlıklarını kökten değiştirmesi gerektiğini söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre şişmanlık 21. yüzyılın en önemli sorunlarından biri. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kalorisi yüksek, mineraller açısındansa fakir gıdalar, sırf fiyatları uygun olduğu için insanlar tarafından daha fazla tüketiliyor. Dünya Sağlık Örgütü bu nedenle BM'in beslenme konusundaki bilgilendirme kampanyalarını, kalkınma hedefleri arasına almasını talep ediyor.

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