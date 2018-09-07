Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası başlıyor

TALLINN (DHA) - Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası, 11-16 Eylül tarihleri arasında Estonya\'nın Tallinn kentinde düzenlenecek.

303 sporcunun katılım göstereceği ve madalya mücadelesi vereceği şampiyonaya, Türk milli badminton sporcularından Bengisu Erçetin, Nazlıcan İnci, Zehra Erdem, Sare Ece Başakın, Betül Söner, Sezgin Kelebek, Semih Baha Başakın, Serkan Uğurlu, Hilmican Şimşek ve Faruk Mehmet Yılmaz da turnuvada yer alacak.

Antrenörlüklerini Uğur Erçetin, Murad Sönmez, Şaban Kırcalı, Barış Boyar ve Mürsel Yıldız\'ın üstleneceği milliler, turnuvada madalya mücadelesi verecek.

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