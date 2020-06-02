Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu Başkanı Yıldırım: Avrupa Merkez Bankası para basmalı

T24 Ekonomi

Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES For Europe) Başkanı Gürkan Yıldırım, Avrupa Birliği'nin (AB) varlıklarının 3’te birini bir gecede kaybettiğini belirterek bir dizi öneride bulundu. AB üyelerinin ihtiyaçları için Avrupa Merkez Bankası'nın para basmasını öneren Yıldırım, genç girişimciler için de uygun kredi ve hibe olanakları sağlanmasını istedi.

Avrupa Birliği’nin tarihindeki en büyük ekonomik resesyona girdiğini belirten Gürkan Yıldırım, pandemi sonrası ekonomik hayatı, Avrupa ve Türkiye’deki son durumu değerlendirdi.

Yıldırım, ekonomideki daralmanın yüzde 4,5 civarında olduğu 2009 yılını referans alırken, 2020 yılında bu oranın yüzde 7,75’lere ulaştığını belirtti. 2021 yılı büyüme hedefinin yüzde 6,3 olarak belirlendiğini, ancak yeni tip Koronavirüs pandemisi sonrası hedeflenen oranın 2020 yılının kaybını karşılamak için dahi yeterli olmadığına işaret etti.

Shuman Deklarasyonu ile 1950’de temelleri atılan Avrupa Birliği’nin ilk altı üyesinden birinin İtalya olduğunu söyleyen Yıldırım, 2 trilyon Euro büyüklüğündeki İtalya ekonomisinin, milli geliri 1,5 trilyon Euro büyüklüğündeki Rusya ekonomisinden de büyük olduğunu vurgularken, İtalya’nın borç oranının yüzde 130’larda olduğunu, İtalya ve benzer durumdaki borçlu ülkelerin bu koşullarda birlikten ayrılmalarının mümkün olmadığını anlattı. AB üye ülkelerinin bazılarından "çatlak sesler geldiğini, ancak çatırdamanın teknik olarak mümkün olmadığına inandığını" kaydeden Yıldırım, "üye ülkelerin bu şartlarda kendi para birimlerine dönmelerinin çok zor olduğunu" ifade etti.

Bazı üye ülkelerin risklerinin Avrupa Merkez Bankası tarafından satın alındığını hatırlatan Yıldırım, "ülkelerin kendi para birimlerine dönmesini borçlanmalarını imkânsız hale getirebileceğini, bu şartlarda faiz oranlarının belirlenmesinin teknik olarak çok mümkün olmadığını ve maliyetlerin çok yükseleceğini" anlattı.

"Birlikten ayrılık" açıklamalarını "dezenformasyon" olarak gördüğünü belirten Yıldırım, şu görüşleri dile getirdi:

“Ne yazık ki AB birlik halinde performans gösteremedi, kurucu ülkelerin medikal destek çağrılarına olumlu cevap veremedi. Daha ilk başlarda ihracat yasağı getirdi ve ülkelerin bu tür malzemelerine başka ülkeler el koydu. Örneğin Norveç’in ihraç ettiği ürünler Fransa Limanı’nda mahsur kaldı, sonra da el değiştirdi. Bu tür tecrübeler maalesef travma yarattı. Her ne kadar sıkıntılar yaşansa da AB üye ülkelerden bazılarına destek sağladı. Ben orta vadede bu hususların iyileşeceğine inanıyorum. Bununla beraber AB’nin yardım yapmadığına yönelik eleştirilerin hepsini doğru bulmuyorum. Buna Macaristan’ı örnek gösterebiliriz. Ülkeye 5,6 milyar Euro’luk destek sağlandı, ülkemiz bazında bakıldığında bu miktar Türkiye için büyük olmayabilir, ancak Macaristan milli gelirinin yüzde 10’una denk geliyor.”

"Genç girişimciye kredi garantisi sağlanmalı"

Avrupa’daki genç girişimcinin kredi notunun oluşmadığını ifade eden Yıldırım, bu konuda yapılması gerekenler için önerilerde bulundu. Kredi notu oluşmamış genç girişimciler için "istikrar ya da stratejik büyüme fonu"ndan kredi garantisi sağlanması gerektiğini ifade eden Yıldırım, bu borçların bir kısmının hibe, bir kısmının ucuz kredi diye adlandırılan uzun vadeli ve çok düşük faiz oranı ile kullandırılması gerektiğini söyledi. İlk 3 yılını doldurmamış olan girişimcilerin tüm ödeme yükümlülüklerinin en az bir yıl ertelenmesi gerektiğini kaydeden Gürkan Yıldırım, fizibilite çalışmalarına göre olgunluk aşamasında olan girişimcilerin finansal anlaşmalarının gözden geçirilmesi, gerekirse yapılandırmalarda kolaylık sağlanması ve vadelerde uzatma seçeneğine başvurulmasının doğru olacağını ifade etti.

"Avrupa Merkez Bankası likidite sağlamalı"

Yıldırım şöyle devam etti:

“İstikrar Fonu daha fazla devreye alınmalı, AB Merkez Bankası üye ülkelerinin ihtiyaçlarını asgari düzeyde de olsa karşılamak için para basmalı ve gelişmekte olan ülkelere de likidite sağlamalı. Krediler ve oluşturulacak fonlar sağlık ve altyapı harcamalarında kullanılmalı.”